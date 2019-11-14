أسامة الشاهد: تأسيس شركة ضمان مخاطر الصادرات يحقق نقلة نوعية لصادراتنا لأفريقيا

قال المهندس أسامة الشاهد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن موافقة البنك المركزى المصرى على إنشاء شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات برأسمال 600 مليون دولار لدعم الصادرات إلى الدول الأفريقية، سيحقق نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين مصر ودول القارة.



وأوضح الشاهد فى بيان صحفى له أن مخاطر ائتمان الصادرات كانت تمثل أحد أهم العوائق أمام نفاذ الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية، وهو ما جعل تأسيس هذه الشركة أحد أهم مطالب المصدرين لفتح الأسواق الأفريقية، في ظل نقص المعلومات ومشاكل التمويل التي كانت تعيق عمليات التصدير.



وأكد الشاهد أن مصر قامت بجهود كبيرة لدفع العلاقات التجارية الأفريقية، في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي هذا العام، حيث تم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية خلال القمة الأفريقية الاستثنائية التي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى في النيجر خلال يوليو الماضى، وهو من شأنه تيسير عمليات التبادل التجارى بين دول القارة وإزالة كافة العوائق الجمركية، كما دشنت وزارة قطاع الأعمال مبادرة "جسور" وهى إنشاء خط ملاحى بين مينائى العين السخنة ومومباسا في كينيا لتيسير عمليات نقل الحاويات، ومن المنتظر أن يتضمن البرنامج تقديم كافة الخدمات التجارية اعتبارا من العام المقبل، وهو من شأنه تحقيق نقلة نوعية في العلاقات التجارية الأفريقية.

