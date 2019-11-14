ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أسامة الشاهد: تأسيس شركة ضمان مخاطر الصادرات يحقق نقلة نوعية لصادراتنا لأفريقيا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 10:04 م
المهندس أسامة الشاهد
المهندس أسامة الشاهد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية
Advertisements
أسامة على
قال المهندس أسامة الشاهد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن موافقة البنك المركزى المصرى على إنشاء شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات برأسمال 600 مليون دولار لدعم الصادرات إلى الدول الأفريقية، سيحقق نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين مصر ودول القارة.

وأوضح الشاهد فى بيان صحفى له أن مخاطر ائتمان الصادرات كانت تمثل أحد أهم العوائق أمام نفاذ الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية، وهو ما جعل تأسيس هذه الشركة أحد أهم مطالب المصدرين لفتح الأسواق الأفريقية، في ظل نقص المعلومات ومشاكل التمويل التي كانت تعيق عمليات التصدير.

وأكد الشاهد أن مصر قامت بجهود كبيرة لدفع العلاقات التجارية الأفريقية، في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي هذا العام، حيث تم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية خلال القمة الأفريقية الاستثنائية التي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى في النيجر خلال يوليو الماضى، وهو من شأنه تيسير عمليات التبادل التجارى بين دول القارة وإزالة كافة العوائق الجمركية، كما دشنت وزارة قطاع الأعمال مبادرة "جسور" وهى إنشاء خط ملاحى بين مينائى العين السخنة ومومباسا في كينيا لتيسير عمليات نقل الحاويات، ومن المنتظر أن يتضمن البرنامج تقديم كافة الخدمات التجارية اعتبارا من العام المقبل، وهو من شأنه تحقيق نقلة نوعية في العلاقات التجارية الأفريقية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروع جسور.. موقع أمريكي: انطلاق أولى الرحلات البحرية بين مينائي العين السخنة ومومباسا

رئيس الوزراء يعلن إنشاء مركز لـ تجميع واختبار الأقمار الصناعية في مصر بخبرات صينية

البنك المركزى يوافق على تأسيس شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات

ترشيحاتنا

صحيفة تركية تكشف مخطط أردوغان لتكوين مملكة إسلامية

مصطفى محمد رجل مباراة المنتخب الأولمبي والكاميرون

أول رد من الصحة في تسمم 60 تلميذا بمدرسة بـ بني سويف

محمد إمام يوجه طلبا إلى جمهوره من فرنسا

كاف يقرر دقيقة حدادا فى مباريات أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. اعرف السبب

الجثث اتفحمت زي التراب .. تفاصيل مثيرة بانفجار قرية المواسير في البحيرة | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | فرحة منتخب غانا بعد الصعود والفوز على مالي

الفراعنة الصغار تروض الأسود.. ملخص فوز المنتخب الأوليمبي على الكاميرون.. صور

عارضة أزياء تكتشف حملها قبل 10 دقائق فقط من ولادة طفلتها.. شاهد