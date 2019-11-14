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أخبار البلد

معلمو ملوي تكرم لجنة المتابعة بتعليم المنيا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 06:59 م
معلمو ملوي تكرم لجنة
معلمو ملوي تكرم لجنة المتابعة بتعليم المنيا
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شيماء مجدي
كرمت النقابة الفرعية للمعلمين بملوي برئاسة حمادة النقيب أعضاء لجنة المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا برئاسة الدكتور علي عبد السلام تقديرًا لما يبذلونه من جهد في القضاء على المعوقات التعليمية وإزالة المخالفات وتيسير العملية التعليمية بالمحافظة.

وأشار نقيب معلمي ملوي أن النقابة تتابع المجتهدين داخل المدارس والإدارات التعليمية ومديرية التعليم من أجل مكافأة المتميزين والمجتهدين ليكون ذلك حافزًا لهم للاستمرار على النجاح الذي حققوه وأيضًا كحافز لغيرهم للتطلع نحو التميز والإبداع في العمل التعليمي.

ومن جانبه توجه الدكتور علي عبد السلام مدير عام التعليم العام ورئيس لجنة المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا بالشكر لهيئة مكتب النقابة الفرعية للمعلمين بملوي على اهتمامهم بجموع المعلمين ورعايتهم وتقديم الخدمات والأنشطة لهم وذويهم في إطار من الاحترام والاحتواء للأعضاء بملوي.
معلمو ملوي تكرم لجنة المتابعة بتعليم المنيا
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