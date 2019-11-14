وزير الشباب يقترح عددا من المحاور لمناقشتها بمؤتمر الشأن العام

أكد الدكتور أشرف صبحي أنه لابد من تحديد مجموعة من المحاور لمناقشتها في عدد من الجلسات وورش العمل بمؤتمر الشأن العام بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين ، والخروج بمجموعة من التوصيات البناءة المتعلقة بالحديث في الشأن العام.



واقترح وزير الشباب والرياضة مجموعة من المحاور لتناولها في فعاليات المؤتمر منها "المواطنة وبناء الأمم، التحديات الراهنة، المشروعات القومية والشأن العام، الإعلام والشأن العام، التشريع والعقاب".



فيما اعتبر وزير الإنتاج الحربي ان العبور الثاني لمصر بدأ في يونيو 2014، بعملية البناء التي تشهدها البلاد فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أننا نعيش فترة استثنائية تحتاج الي حالة من الرشد، مؤكدا على ضرورة أن من يتحدث في الشأن العام لابد أن يكون مدرك لكافة الأمور.



ولفت وزير الإنتاج الحربي إلى أهمية إلقاء الضوء على خطورة تناول الموضوعات المهمة لمن لايدرك حقيقة الأمور.