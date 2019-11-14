ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الشباب يقترح عددا من المحاور لمناقشتها بمؤتمر الشأن العام

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 07:02 م
وزير الشباب يقترح
وزير الشباب يقترح عدد من المحاور لمناقشتها
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد الدكتور أشرف صبحي أنه لابد من تحديد مجموعة من المحاور لمناقشتها في عدد من الجلسات وورش العمل بمؤتمر الشأن العام بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين ، والخروج بمجموعة من التوصيات البناءة المتعلقة بالحديث في الشأن العام.

واقترح وزير الشباب والرياضة مجموعة من المحاور لتناولها في فعاليات المؤتمر منها "المواطنة وبناء الأمم، التحديات الراهنة، المشروعات القومية والشأن العام، الإعلام والشأن العام، التشريع والعقاب".

فيما اعتبر وزير الإنتاج الحربي ان العبور الثاني لمصر بدأ في يونيو 2014، بعملية البناء التي تشهدها البلاد فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أننا نعيش فترة استثنائية تحتاج الي حالة من الرشد، مؤكدا على ضرورة أن من يتحدث في الشأن العام لابد أن يكون مدرك لكافة الأمور.

ولفت وزير الإنتاج الحربي إلى أهمية إلقاء الضوء على خطورة تناول الموضوعات المهمة لمن لايدرك حقيقة الأمور.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحت رعاية الهيئة الوطنية للصحافة.. الجمهورية تستضيف أولى جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام غدا

وزراء يشاركون في أولى جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بجريدة الجمهورية

برعاية الوطنية للصحافة | "الجمهورية" تفتتح أولى جلسات مؤتمر الشأن العام | صور

بحضور ثلاثة وزراء .. كرم جبر يفتتح جلسة الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام

ترشيحاتنا

الجمعة السوداء.. هل كانت حقا سوداء؟.. كل ماتريد معرفته عن هذا اليوم

أول رد من الصحة في تسمم 60 تلميذا بمدرسة بـ بني سويف

موقف محمد صلاح من العودة لليفربول قبل الدوري الإنجليزي

بعد كارثة إيتاى البارود.. قانوني يكشف العقوبة المتوقعة على سارق خط البترول فى البحيرة

بعد تصريحها بـ رؤية هيثم أحمد زكي في قبره.. أحدث ظهور لـ شقيقة روبي

شاهد.. نجل أصالة يحسم الجدل حول طلاق والدته من طارق العريان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لمرض السكري.. اعرف حكاية اكتشاف الأنسولين منذ 100 عام

في يومه العالمي .. 5 أطعمة ممنوعة على مرضى السكر

منتخب الصالات يختتم معسكره استعدادا لـ أمم إفريقيا .. صور