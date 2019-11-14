أول تعليق من مدرب الأهلي على سباعية الإسماعيلي

أكد ياسر ريان المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ أنه فخور بلاعبي فريقه بعد الفوز الكبير الذي حققوه على حساب الإسماعيلي بنتيجة ٧ – صفر، في مباراة اليوم ضمن الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية، مؤكدًا أن ثقته بهم كبيرة دائمًا.



وقال ريان إن فريقه استعد بشكل جيد خلال الأيام الماضية لمواجهة الإسماعيلي، الذي قدم أداء مميزا رغم هزيمته، خاصة أنه يضم عناصر رائعة.



وأشار مدرب الأهلي إلى أن مواجهة فريق مثل الإسماعيلي دائما ما تكون من المواجهات المهمة جدًا لأنه من الفرق الكبيرة، مشيرا إلي أن تركيز لاعبي الاهلي والتزامهم بتنفيذ التعليمات هو ما ساعدهم على الفوز بهذه النتيجة. وأضاف ريان أنه كان يرغب في الفوز بنتيجة أكبر وكان يطالب لاعبيه طوال اللقاء باستغلال كل الفرص لتسجيل المزيد من الأهداف.



وشدد ريان على أن الأهلي يلعب دائمًا من أجل المكسب والحصول على المركز الأول، لأنه يعتبر المركز الثاني مثل المركز الأخير، مشيرًا إلى أن الفريق أغلق صفحة مباراة الإسماعيلي ويركز بقوة على مباراته المقبلة أمام الإنتاج الحربي، خاصة أنه يعتبر كل لقاءاته المقبلة مباريات كؤوس.



واختتم مدرب الأهلي تصريحاته بالتأكيد على أن فريق ٢٠٠٤ بالأهلي يضم العديد من العناصر المميزة التي ستكون مستقبل النادي في السنوات المقبلة.