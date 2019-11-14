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أخبار البلد

وزير الشباب والرياضة: مصر تحت قيادة سياسية رشيدة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 07:12 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الشأن العام هو شأن الدولة المصرية في التغيرات السريعة، والتحديات التي تواجهها، والتي تُناقش في مؤتمرات الشباب بشكل بنّاء وقوي، وتكون قابلة للتنفيذ.

وأضاف الوزير خلال مشاركته بأولى الجلسات التحضيرية لـ"مؤتمر الشأن العام"، والتي تستضيفها جريدة الجمهورية، ضرورة أن نبني مؤتمرا تحت مُسمى الشأن العام، وأن نحدد المحاور المرتبطة بالشأن العام، هل هو كل ما يرتبط بالدولة أو المواطن، وتقسيم تلك المحاور على جلسات، ثم اختيار الشخصيات القوية والمناسبة، والخروج بمعطيات، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك ورش عمل مع الشخصيات العامة والمتخصصة.

وأضاف الوزير: "نحن نربط في الشأن العام بين العلم والمشكلات والمجتمع المحلي والمجتمع الدولي، موضحا أن مصر تحت قيادة سياسية رشيدة، وأصبحت "موديل" يتم تدريس حالتها، مؤكدًا ضرورة أن يكون لدينا رؤية ونناقش قضايا ترتبط بالتحديات الحالية، منها الفوضى الخلاقة وشرق أوسط جديد.

كما قدم وزير الرياضة مقترحات لعدة محاور يمكن مناقشتها في مؤتمر الشأن العام على سبيل المثال: "المواطنة وبناء الأمم والشأن العام"، والشائعات والشأن العام"، و"المشروعات القومية والشأن العام"، و"الإعلام والإعلام الرقمي والشأن العام"، بالإضافة إلى "التشريع والعقاب والشأن العام".

وتابع صبحي أن المجال الرياضي يخدم بشكل واضح الشأن العام، خاصة بعدما أصبح هناك دمج بين المجال الرياضي والشأن العام والفوضى، مضيفا أن من يريد أن ينشر شيئا سريعًا، يربطه بالرياضة، إما بشخصية أو موضوع، لذلك تصبح خطيرة، إما أن تقوم بعمل فوضى أو رد فعل إيجابي.
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