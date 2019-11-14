ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

للاحتفال بنصر أكتوبر وافتتاح مقر جديد.. مؤتمر جماهيري لـ حزب حماة الوطن بأطفيح

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 08:31 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
انطلق، اليوم الخميس، المؤتمر الجماهيري، لحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار احتفالات الحزب بانتصارات أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى افتتاح مقر جديد بالمدينة.

جاء ذلك بحضور قيادات الحزب، وعلى رأسهم اللواء فؤاد عرفة النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء محمد الغباشي مساعد رئيس الحزب، والمهندس عبدالسميع عيسى أمين الحزب بالجيزة والمهندس خالد أبوسريع أمين الحزب بأطفيح وأعضاء الحزب وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

كما شارك أيضا د.أحمد زكريا أمين المراسم بالحزب، مساعد رئيس الحزب، ومحمد مدينة رئيس مركز مدينة اطفيح، والنائب السابق عاصم الجمل وأحمد سعد أمين الحزب بالصف ويسري عمار أمين التنظيم بالصف والكاتب الصحفي إسلام عفيفى.

وأكد مهندس خالد أبوسريع، أمين أمانة حزب حماة وطن بأطفيح،أن الحزب يفتح أذرعه لأهاليه؛ للإسهام معا في النهوض بالخدمات العامة وتحقيق التنمية المحلية ومعالجة آثار الماضي يدًا بيد مع كافة الجهات التنفيذية التي لا تبخل علينا بشيء.

وتوجه “أبو سريع” بالتحية للفريق جلال الهريدي ودوره الوطني، والذي يدعم مع قيادات الحزب الأمانة الجديدة بكل قوة في محافظة الجيزة ومختلف محافظات مصر.

ولفت إلى أن القيادات التنفيذية والأمنية تقدم يد العون للحزب وأعضاءه من أجل القيام بدورهم بكل حرية لخدمة المواطن الذي يعمل الجميع من أجله، مؤكدا على أن حزب حماة الوطن، هو حزب لكل المصريين ويضم كل أطياف المجتمع في سبيكة واحدة غير قابلة للكسر وبلا تمييز أو تعصب حيث الحفاظ على الهوية المصرية وإعادة الاعتبار.

وأكد أمين حماة الوطن بأطفيح، على أن حماة الوطن أيضا هو حزب للشباب المؤهل لتولي القيادة، والمرأة الشريكة في المجتمع بكامل حقوقها، وحزب المصريين بالداخل والخارج..كما وجه في نهاية كلمته التحية للشعب المصري الذي كان ولا زال خير سند للدولة المصرية وداعم للقيادة السياسية لمواجهة كل التحديات، فضلا عن مواجهة المغرضين الذين لن يفلحوا في التأثير على إرادة المصريين .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

من دا بكرا بـ 60 جنيه | زلزال يضرب عرش الجزارين بالمحافظات.. اعرف السبب

ألقى رسالة في المحيط وبعد 9 سنوات تلقى ردًا غير متوقع من دولة أخرى

أخبار السيارات.. أسعار اليوم بعد طرح موديلات 2020 .. تفاصيل مزاد بيع سيارات الحوادث.. إزاي تحمي عربيتك من السرقة

شاهد.. أحدث ظهور لـ عمرو سعد مع ابنه

تعرف على حقيقة وفاة الصخرة the rock خلال التصوير

أول تعليق من مدرب الأهلي على سباعية الإسماعيلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ألعاب الموبايل.. شاب يفقد البصر في إحدى عينيه.. إليكم التفاصيل

انسي البرقع .. إليكي أحدث صيحات الستائر 2019

سيدة تظاهرت بالحمل لتهريب المخدرات.. فواجهت عقابًا رادعًا.. شاهد