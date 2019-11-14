سعد سليم: مصر تحتاج تضافر جهود مؤسساتها للدفاع عن وجودها

قال سعد سليم رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية، إن مؤتمر الشأن العام، يجب أن يكون في إطار المصلحة العليا للوطن والحفاظ على ثوابته وإبراز ما تقوم به الدولة من مشروعات تنموية في كل القطاعات لتعود عليه بالخير والنماء.

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وشدد على أن مؤسسة دار التحرير بكل إصداراتها وبكل إمكاناتها الطباعية تضع نفسها دائما في قلب قضايا الوطن والدولة المصرية ويسعدها أن تضع كل إمكاناتها لدعم هذا المؤتمر ونجاحه حتى يخرج بكل ما يحمل الخير لشعب مصر العظيم.



وشهدت جريدة الجمهورية اليوم، أولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر "الشأن العام" الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، تحت رعاية الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر.

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‏وقال إن جريدة الجمهورية تعتبر جريدة الشعب حيث انحازت وتنحاز دائما إلى قضايا الوطن وهموم المواطنين.

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وتابع: "هذا اللقاء يأتي لنتناقش سويا ونستمع لما يجب أن يكون عليه قواعد وثقافة الحديث في الشأن العام المصري لنساهم سويا في ترسيخ مبدأ ثقافة الحوار الهادف والبناء ولكي يستطيع كل منا باعتبارنا جزء لا يتجزأ من مكونات هذا الشعب المصري العظيم أن نعمل جاهدين على إرساء قاعدة التمييز بين الشأن الخاص والشأن العام وقضاياه والتي تتعلق بمفهوم الدولة والأوطان والمجتمعات وتحكمها وتؤثر فيها ظروف وحسابات اقليمية و دولية خاصة في هذا الوقت التي تتعرض فيه منطقتنا وفى القلب منها مصرنا الغالية لحملات شرسة من جماعات الشر وأهل الإفك والضلال يحاولون من خلالها النيل من استقرار الوطن وأمنه والتأثير السلبي على معنويات الشعب المصري واسقاطه في فخ الإحباط واليأس".





وأضاف: " يهمنا فى هذا الإطار إبراز دور العمل الجماعي لكل مؤسسات الدولة لتقديم رؤية شاملة تتناسب مع حجم مصر ومكانتها وثقلها الإقليمي والدولى وتناقش قضايا المجتمع وتعمل على حل مشاكله".



ووجه سليم كل الشكر والتقدير لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه على اختياره لمؤسسة دار التحرير متمثلة في جريدة الجمهورية وجريدة عقيدتى لتنطلق منها أولي الجلسات التحضيرية للمؤتمر الهام والذي يأتي في وقت تحتاج فيه مصر لتضافر جهود كل مؤسساتها للدفاع عن وجودها وأمنها واستقرارها في ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أن يرسي مبدأ الحوار والنقاش الهادئ و المستنير ان يستمع الجميع للشعب المصري البطل.