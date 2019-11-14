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محافظات

محافظ الفيوم يستقبل وفد منظمة الأمم المتحدة.. صور

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:54 م
محافظ الفيوم يستقبل
محافظ الفيوم يستقبل وفد منظمة الأمم المتحدة ..صور
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الفيوم - نبيل أبو السعود
استقبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، دينا هيكل نائب مدير برنامج الاتصال من أجل التنمية بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، والدكتور خالد درويش مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة، وناصر مسلم مدير عام بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ومدير برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بالفيوم، لمتابعة أنشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة التى يتم تنفيذها بعدة قري بمختلف مراكز المحافظة، والإعداد لزيارة سفير الاتحاد الأوروبي للفيوم لتفقد فعاليات مبادرة تمكين الفتيات "دوي" التى ينفذها المجلس، وذلك بحضور الدكتورة سناء هارون مستشار المحافظة لشئون الطفولة والأمومة.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لشرحٍ وافٍ حول أنشطة وفعاليات المجلس القومي للطفولة والأمومة التى يتم تنفيذها فى 50 قرية من القري الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة، وكذلك شرح تفصيلي حول طبيعة عمل مبادرة تمكين الفتيات "دوي" التى ينفذها المجلس، كما تناول اللقاء الاستعدادات الخاصة لزيارة السيد سفير الاتحاد الأوروبي للمحافظة خلال شهر نوفمبر الجاري وبرنامج الزيارة الذي يشمل تفقد ومتابعة أنشطة وفعاليات مبادرة تمكين الفتيات "دوي"، التي ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة، ضمن فعاليات برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم الذي يعمل على عدة محاور تشمل التعليم والصحة والتمكين الأسري وغيرها.

وأكد محافظ الفيوم ضرورة الإعداد الجيد لزيارة سفير الاتحاد الأوروبي للمحافظة، والتواصل التام بين كافة الأجهزة ذات الصلة حتى تخرج الزيارة بصورة مشرفة تليق بمحافظة الفيوم.

كما أكد المحافظ أهمية مبادرة تمكين الفتيات "دوي" ودورها فى توعية الفتيات وتنمية مهاراتهن فضلًا عن تمكينهن من التعبير عن حقوقهن وآرائهن فى القضايا ذات الصلة بهن، موضحًا أن المبادرة تنفذ على عدة محاور وتقوم على التفاعل المجتمعي وغرس قيم الولاء والانتماء فى نفوس الفتيات لخلق أجيال قوية تُسهم فى تنمية المجتمع.
محافظ الفيوم يستقبل وفد منظمة الأمم المتحدة.. صور
محافظ الفيوم يستقبل وفد منظمة الأمم المتحدة.. صور
محافظ الفيوم يستقبل وفد منظمة الأمم المتحدة.. صور
محافظ الفيوم يستقبل وفد منظمة الأمم المتحدة.. صور
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