بقيمة 20 مليار دولار.. إنشاء منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات.. نواب: تقدم رؤية مبتكرة جديدة لمفهوم تضافر الجهود.. وتحقق عائدا اقتصاديا مربحا للبلدين

موازنة البرلمان تكشف أهمية تأسيس المنصة الاستثمارية بين مصر والإمارات

برلماني يطالب بسرعة تفعيل المنصة الاستثمارية الاستراتيجية بين مصر والإمارات برلمانية: الشعبان المصري والإماراتي تجمعهما روابط أخوة وتاريخ مشترك









أكد عدد من النواب أن العلاقة المتميزة بين مصر والإمارات ساهمت بشكل كبير فى تأسيس المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة فيما بين البلدين ، خصوصا مع دخول الصندوق السيادي المصرى ، كما أشاروا إلى أن الامارات لا تقدم على تأسيس منصة استثمارية إستراتيجية مشتركة مع مصر ، إلا بعد دراستها لأوجه الاستثمار فى مصر ، من حيث جدية الحكومة المصرية فى جذب الاستثمارات التى نصت عليها المنصة من حيث المشروعات الإستراتيجية ، كما أوضحوا أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تقديم رؤية مبتكرة جديدة لمفهوم تضافر الجهود من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية مشتركة تحقق عائد اقتصادي مربح للبلدين.









فى البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن العلاقة المتميزة بين مصر والإمارات ساهمت بشكل كبير فى تأسيس المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة فيما بين البلدين ، خصوصا مع دخول الصندوق السيادى المصرى.





وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الهدف من إنشاء هذا الصندوق السيادى هو علاج العجز فى الموازنة العامة للدولة ، متوقعا أن يكون العائد المتوقع من هذه المنصة الاستثمارية المشتركة كبير جدا، خاصه فى ظل المشروعات الاستثمارية الضخمة التى ستتولاها هذا المنصة.





وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تأسيس هذه المنصة الإستثمارية سيعود على الاقتصاد بالنفع الإيجابى ، خاصة وأن ستؤسس للعديد من الصناعات ، والتى بدورها ستساهم فى توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.





وقال حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن التعاون بين مصر والإمارات قائم منذ عهد الشيخ زايد ، مشيرا إلى أن الإمارات تعتبر شريكا إستراتيجيا لمصر فى كل المجالات السياسية والاقتصادية.





وأضاف السيد لـ"صدى البلد" أن الامارات لا تقدم على تأسيس منصة استثمارية إستراتيجية مشتركة مع مصر ، إلا بعد دراستها لأوجه الاستثمار فى مصر ، من حيث جدية الحكومة المصرية فى جذب الاستثمارات التى نصت عليها المنصة من حيث المشروعات الإستراتيجية.





وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بضرورة تفعيل هذه المنصة الاستثمارية المشتركة فى أقرب وقت ممكن ، والتى سيكون لها دور كبير فى تحسن الاقتصاد المصرى وتقليل نسبة البطالة وتوفير فرص عمل واعدة للشباب.





كما أوضح أن مصر ستكون مصدرة لمنتجات كثيرة من خلال التعاون المشترك مع دولة الإمارات الشقيقة من خلال هذه المنصة الاستثمارية الإستراتيجية.





وأشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة على قوة العلاقات التى تجمع بين البلدين وأنها ذات خصوصية، وأن الشعبين المصري والإماراتي يجمعهما روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد.





وأوضحت "درويش" -فى بيان لها- أن هذه الزيارة ستعود بالإيجاب على العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيكون لها آثارها الإيجابية فى مختلف المجالات السياسية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية، وأضافت أن الرئيس السيسي أكد علي أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، وعدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج، وأن أمن الخليج يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر.





وأكدت وكيل اللجنة أن هذه الزيارة ستعطى قوة للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين فى جميع المجالات، وستكون إيجابية على مستوى التحديات التى تواجه الأمن القومى العربى وكيفية مواجهتها، فضلًا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





وأضافت النائبة، أن الزيارة ناقشت تعزيز الجهود المشتركة بين البيلدين لمكافحة الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضى تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.





كما أشادت وكيل اللجنة، بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الرئيس وولي عهد أبو ظبي في عدد من المجالات سواء القوى العاملة والضرائب والتأمين، إلى جانب اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي التنموية القابضة لإطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، لافتة إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تقديم رؤية مبتكرة جديدة لمفهوم تضافر الجهود من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية مشتركة تحقق عائد اقتصادي مربح للبلدين.





كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية إستراتيجية مشتركة بقيمة ٢٠ مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.





وأضاف "راضي" أن هذه الشراكة تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية إستراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو ادوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ أمس زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق يومين.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.



