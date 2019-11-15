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رياضة

دوري 2003| المنيا يواصل الفوز بالتغلب على ناصر ملوي بهدفين نظيفين

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 08:56 ص
كتب : رباب الهوارى
حقق فريق كرة القدم مواليد 2003 بنادي المنيا فوزا مستحقا، اليوم الخميس، على فريق مركز شباب ناصر ملوي، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن ثاني مباريات دوري المنطقة.

وتألق ناشئو المنيا خلال المباراة التي أقيمت بملعب الفريق المنافس، وأحرزوا هدفين سجلهما اللاعبان: أحمد علي وعلي رضا، ليرتفع رصيد الفريق إلى 6 نقاط في الصدارة.

يقود فريق المنيا 2003 هذا الموسم: محمد جاويش مديرا فنيا، الدكتور محمد رؤوف مدرب عام، أحمد يحي مدربا، الدكتور هشام عبد الحليم، ومحمد يسري مدربي حراس مرمى، الدكتور محمد صلاح اخصائي علاج طبيعي، الدكتور عصام طلعت، والدكتور احمد عمر مدربي احمال، وحازم جمال مدير إداري، والدكتور يحيى كامل مدير قطاع الناشئين، تحت إشراف هاني صدقي عضو مجلس إدارة النادي.
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