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مرأة

الأخير يزول بعد 9 شهور.. استشاري: السكري 3 أنواع وليس 2

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 12:23 ص
صدى البلد
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اسماء محمد
قالت الدكتورة مبهاج سوكة، أستاذ أمراض السكر بجامعة الاسكندرية، إن مرض السكري ليس نوعين فقط كما يعتقد البعض بل ثلاثة، نوع السكر الأول و نوع السكر الثاني وسكر الحمل.

وأضافت الدكتورة مبهاج سوكة خلال احتفالية جامعة الإسكندرية باليوم العالمي للسكري، أن نوع السكر الأول يصيب الأطفال الصغار والنوع الثاني يصيب الإنسان في مراحل عمرية مختلفة وفي كثير من الأحيان يظهر بعد تجاوز سن ال 45 خاصة إذا كان هناك استعداد وراثي وزيادة في الوزن أو عادات خاطئة.

وأشارت الدكتورة مبهاج سوكة إلى أن سكري الحمل في معظم الأحيان يزول بمجرد انتهاء فترة الحمل والإنجاب البالغة 9 شهور أو أقل حال الولادة القيصرية والطفل لا يصيبه اي ضرر نتيجة إصابة والدته بمرض السكري طالما التزمت بتعليمات الطبيب وجرعات الأدوية.
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