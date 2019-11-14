الكنيسي : مصر تعبر من مثلث معارك خطير

قال الإعلامى حمدي الكنيسي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، إن مصر تعبر من مثلث معارك خطير، أوله معركة البقاء مع الإرهاب، ثم معركة البناء والتنمية، وأحدث مراحلها التصنيع، وأيضًا معركة استعادة مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية، وهو ما يتم بنجاح الآن.



وأضاف خلال مشاركته بأولى الجلسات التحضيرية لـ"مؤتمر الشأن العام"، بجريدة الجمهورية، اليوم، أن ما يدور من إنجازات في هذه المعارك لا يتم إبرازه بشكل يستحق في الإعلام، مؤكدًا أنه يرفض بشدة الرد على القنوات المعادية لمصر، وطالب بتجاهلهم.



وأوضح "الكنيسي" أن الإعلام في مصر أصبح في حالة من التردي والعشوائية، وتحول الإعلاميين فيه إلى ناشطين إعلاميين، يتحدثون في جميع الموضوعات، ونسيوا التخصص والخبرة، مؤكدًا أن المأساة تكتمل باستضافة من لا يملكون خبرة التخصص، وهو ما نحتاجه في الحديث عن الشأن العام مشيرا الى انه من جانب كبير مما يمكن أن يحققه الإعلام هو الوعي الجماهيري والوعي العام، وهو مسؤولية وزارتي الثقاقة والأوقاف ومراكز الشباب والرياضة أيضًا، بجانب الإعلام".



وشدد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق على أن المسؤولية تقع مبدئيًا على المنظومة الإعلامية، والتي تتكون من نقابتي الصحفيين والإعلاميين، وهيئتني تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وطالبهم بأن يكونوا منظومة متكاملة الأركان.



جاء ذلك خلال أولى جلسات التحضيرية لمؤتمر "الشأن العام"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الهيئة الوطنية للصحافة، بمقر جريدة الجمهورية.