ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الكنيسي : مصر تعبر من مثلث معارك خطير

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 08:29 م
الجلسات التحضيرية
الجلسات التحضيرية لـ"مؤتمر الشأن العام"
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الإعلامى حمدي الكنيسي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، إن مصر تعبر من مثلث معارك خطير، أوله معركة البقاء مع الإرهاب، ثم معركة البناء والتنمية، وأحدث مراحلها التصنيع، وأيضًا معركة استعادة مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية، وهو ما يتم بنجاح الآن.

وأضاف خلال مشاركته بأولى الجلسات التحضيرية لـ"مؤتمر الشأن العام"، بجريدة الجمهورية، اليوم، أن ما يدور من إنجازات في هذه المعارك لا يتم إبرازه بشكل يستحق في الإعلام، مؤكدًا أنه يرفض بشدة الرد على القنوات المعادية لمصر، وطالب بتجاهلهم.

وأوضح "الكنيسي" أن الإعلام في مصر أصبح في حالة من التردي والعشوائية، وتحول الإعلاميين فيه إلى ناشطين إعلاميين، يتحدثون في جميع الموضوعات، ونسيوا التخصص والخبرة، مؤكدًا أن المأساة تكتمل باستضافة من لا يملكون خبرة التخصص، وهو ما نحتاجه في الحديث عن الشأن العام مشيرا الى انه من جانب كبير مما يمكن أن يحققه الإعلام هو الوعي الجماهيري والوعي العام، وهو مسؤولية وزارتي الثقاقة والأوقاف ومراكز الشباب والرياضة أيضًا، بجانب الإعلام".

وشدد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق على أن المسؤولية تقع مبدئيًا على المنظومة الإعلامية، والتي تتكون من نقابتي الصحفيين والإعلاميين، وهيئتني تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وطالبهم بأن يكونوا منظومة متكاملة الأركان.

جاء ذلك خلال أولى جلسات التحضيرية لمؤتمر "الشأن العام"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الهيئة الوطنية للصحافة، بمقر جريدة الجمهورية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة: مصر تحت قيادة سياسية رشيدة

ترشيحاتنا

أول رد من الصحة في تسمم 60 تلميذا بمدرسة بـ بني سويف

محمد رمضان يرد على تصريحات محيي إسماعيل عنه

في عيد ميلادها.. تعرف علي عدد زيجات مني عبد الغني

زكي فطين عبد الوهاب يعلن تعافيه من السرطان : باى باى cancer

مصطفى محمد يحرز هدف المنتخب الأوليمبي الأول فى مرمى الكاميرون

أحمد مرتضى يكشف سبب ظهوره المثير فى فيديو الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ألعاب الموبايل.. شاب يفقد البصر في إحدى عينيه.. إليكم التفاصيل

انسي البرقع .. إليكي أحدث صيحات الستائر 2019

سيدة تظاهرت بالحمل لتهريب المخدرات.. فواجهت عقابًا رادعًا.. شاهد