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محافظات

صحة بني سويف: خروج بعض تلاميذ واقعة التسمم من المستشفى بحالة جيدة | صور

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 08:34 م
صحة بني سويف: خروج
صحة بني سويف: خروج بعض طلاب واقعة التسمم
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محمد عبد الحليم
أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف أنه تم خروج بعض الحالات من المستشفى، من التلاميذ المصابين باشتباه التسمم الغذائي، بعد الحصول على كافة الرعاية الطبية لهم ، وإجراء الفحوصات ، والاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية.

وأكد وكيل الوزارة علي انه تم أخذ أرقام تليفونات أولياء الأمور لمتابعة الحالة معهم ، مؤكدا على أن الوضع الصحي بشكل عام مستقر لجميع التلاميذ ، وأن الحالات المتواجدة بالمستشفى نتيجة ايحاءات ،وذلك يحدث طبيا في مثل هذه الحالات ، وبعض الحالات تم نقلها لمستشفى بني سويف النموذجي.

كان قد أصيب 140 تلميذا بتسمم غذائي، بمدرسة محمد على بقرية الجفادون بالفشن الابتدائية، ببني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لإجراء فحوصات طبية لهم وعمل غسيل معدة.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من مستشفى الفشن المركزي بوصول عشرات التلاميذ إلى المستشفى مصابين باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناولهم الوجبة المدرسية.

جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للتلاميذ، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه فور الإبلاغ عن الحالات، انتقل وقيادات مديرية الصحة إلى مستشفى الفشن المركزي، وتم إتخاذ إجراءات وقائية والتعامل معها على أنها "اشتباه في تسمم غذائي" وما يستلزم من إجراء فحوصات وتحاليل شاملة وذلك لزيادة الاطمئنان على التلاميذ ومنع زيادتها في حالة الوقوف على السبب.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه ثبت بعد الفحوصات الأولية أن الحالات عبارة عن تلبك معوي وليس تسمما غذائيا، مشيرًا إلى أن العشرات من اولياء الأمور يتوافدون بصحبة ابنائهم الى المستشفيات والوحدات الصحية، فور إنتشار الخبر، للإطمئنان على ابنائهم.
صحة بني سويف: خروج بعض تلاميذ واقعة التسمم من المستشفى بحالة جيدة | صور
صحة بني سويف: خروج بعض تلاميذ واقعة التسمم من المستشفى بحالة جيدة | صور
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