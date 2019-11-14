حماة الوطن: الأمن القومي مسئولية الجميع.. والكلمة أخطر من الرصاص

قال اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الشعب المصري العظيم هو البطل الحقيقي وصاحب الإرادة في نصر أكتوبر المجيد، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وقف وساند القوات المسلحة للدفاع عن الأرض والعرض واسترداد سيناء.



جاء ذلك بالمؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب حماة وطن، بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة لافتتاح مقر أمانة الحزب الجديدة بالمدينة واحتفالات نصر اكتوبر وذلك بحضور قيادات الحزب، وعلى رأسهم اللواء فؤاد عرفة النائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس عبد السميع عيسى أمين الحزب بالجيزة والمهندس خالد أبوسريع أمين الحزب بأطفيح وأعضاء الحزب وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



كما شارك أيضا د. أحمد زكريا أمين المراسم بالحزب، مساعد رئيس الحزب، ومحمد مدينة رئيس مركز مدينة أطفيح، والنائب السابق عاصم الجمل و أحمد سعد أمين الحزب بالصف ويسري عمار أمين التنظيم بالصف والكاتب الصحفي إسلام عفيفي .



وأكد اللواء محمد الغباشي أن المصريين هم من غيروا المفاهيم العسكرية بعد نصر أكتوبر المجيد، مما دفع العدو لاتباع منهجية جديدة، وهى حروب الجيل الرابع والتي تهتم بإفساد وتدمير عقول الشباب بعدما قرر الأعداء عدم قتال الجيش المصري في حرب نظامية مواجهة مباشرة مرة أخرى واستخدام الحرب الخبيثة ضد البلاد.



وشدد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، على أهمية معركة الوعى وضرورة إظهار الحقيقة أمام المواطنين وطمس الشائعات والاهتمام بالتوعية بمخاطر السوشيال ميديا وعدم نشر الصور والاخبار المفبركة.



ولفت الغباشي إلى أن الأمن القومي المصري مسؤولية كل بيت مصري، وبالتالي لابد أن نحافظ عليه والدفاع عنه، مؤكدا أن الكلمة أخطر من الرصاص حيث من الوارد أن تكون سببا في تدمير دول كبرى من خلال شائعات، مؤكدا أن ذلك واضح جدا بوسائل التواصل التي أصبحت مصدرا لهذه الشائعات من قبل جهات معينة لتدمير الدولة المصرية وشعبها، ولكن إرادة الشعب المصري أقوى بكثير من ذلك بالوعي الحقيقي ورفض كل مزاعم التدمير للدولة مهما كانت التحديات. قائلا:" التاريخ والجغرافيا مع مصر وبوعينا نحافظ عليها من كل المؤامرات التي تحاك بنا".



وأوضح الغباشي أن تجمع أهالي أطفيح في هذا المؤتمر الجماهيري يؤكد وعيهم ودعمهم للدولة المصرية ضد أي محاولات للنيل منها ودعم القيادة السياسية في البناء والتطوير، مؤكدا أن هذه التجمعات رسالة للجميع في الداخل والخارج بأننا على قلب رجل واحد مع دولتنا ضد كل المؤامرات.



واختتم حديثه بالتأكيد على دعم حزب حماة الوطن، للأنشطة بأطفيح من أجل تقديم الخدمة للمواطن ودعم القيادة السياسية والحفاظ على الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.