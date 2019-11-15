رئيس شعبة العدد والآلات يتفقد أجنحة "ماك تك" والمعارض الثلاثة المصاحبة

تفقد مصطفى العجواني رئيس شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية ، أجنحة معرض "ماك تك" للآلات والمعدات والمعارض الثلاثة المصاحبة، بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي افتتحت فعالياته أمس الأربعاء ويستمر ليوم السبت المقبل.



وأكد العجواني خلال جولته التفقدية، أن المعرض يخدم القطاع الصناعي وله أهمية كبرى لما يحتوي عليه من آلات الورش والمصانع والعدد ومعدات اللحام والقطع بالليزر، وماكينات تشغيل معادن متعددة المحاور، وكذلك ماكينات حفر بالشرارة، وقطع بالسلك، ومناشير، ومقــصات وتنيات هيدروليكية cnc ومخارط.



وأشار العجواني، إلى أن المعرض به جميع أنواع العدد اليدوية، والكهربية والعاملة بالهواء المضغوط، وأحجار قطعية وتجليخ وأجهزة القياس وكافة مستلزمات الصناعة، وهذا بدوره يساعد خطة الدولة الطموحة نحو التصنيع المحلي.