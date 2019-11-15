هل تستطيع واشنطن الإطاحة بالسلطان العثماني.. مسئول أمريكي سابق يقدم خطوات فعالة لوقف بطش أردوغان وجرائمه في الداخل والخارج.. ووقوفه أمام محكمة العدل وسحب الأسلحة النووية أبرز الحلول

أردوغان يلتقى ترامب رغم معارضة من الكونجرس

مسئول أمريكي يقدم خطوات فعالة لوقف بطش أردوغان

فيليبس: أردوغان طاغية لديه جرائم مفصلة ضد المدنيين الأكراد





يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حاليا، واشنطن، بناء على دعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، والتي عارضها عدد من أعضاء الكونجرس، وطالبوه بإلغائها، بسبب انتهاكات الرئيس التركي ورفضهم عدوانه على سوريا.وبرغم التوتر القائم بين البلدين، إلا أن اللقاء الذي عقد بين الرئيسين الأمريكي والتركي، الأربعاء، تنبأ بعودة العلاقات خاصة مع إشادة ترامب بـ أردوغان وبالعلاقات بين البلدين، برغم تنديده ورفضه لعدوانه على سوريا، إلا أن صحيفة "أحوال" التركية، نشرت تقريرًا حول هل من الممكن أن تغير أمريكا النظام في تركيا ؟، حيث قدم السياسي الأمريكي ديفيد إل فيليبس، عدة حلول لكبح جماح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإطاحة به من منصبه، مؤكدا أن العلاقات بين واشنطن وأنقرة من غير المرجح أن تتحسن.ووفقًا لـصحيفة "أحوال" التركية، وصف "فيليبس" المسؤول الأمريكي السابق، ترامب، بـ"شخص ضعيف يمكن التلاعب به"، وذلك بعد مرور لقاء أمس مرور الكرام، حيث لم يتلق أردوغان أي عقاب على عدوانه بسوريا ولم يواجه سوى القليل من النقد فقط.وأضاف "فيليبس"، أن أردوغان طاغية لديه جرائم مفصلة ارتكبها ضد المدنيين الأكراد في منطقة عفرين شمال سوريا العام الماضي، لافتا إلى أن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيين السوريين أو الأكراد تقع تحت قيادة تركيا.وحدد فيليبس، في مقال له، سلسلة من الخطوات السياسية التي من شأنها أن تهمش الحكومة التركية بشكل فعال وربما تؤدي إلى تغيير النظام هناك، وأول هذه الطرق، هو ضرورة حث الأمم المتحدة أو هيئة مستقلة أخرى على محاسبة أردوغان.وأضاف: "لا ينبغي أن يكون أردوغان في البيت الأبيض، بل يجب أن يكون أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب الجرائم التي ارتكبها"، لافتا إلى أنه وآخرون يجمعون بيانات عن جرائمه وانتهاكاته في سوريا.أما الخطوة الثانية، فقال "فيليبس" إنه يتعين على الكونجرس الأمريكي المضي قدمًا في اتخاذ إجراءات ضد تركيا لشرائها صواريخ إس 400 الروسية، وذلك من خلال فرض عقوبات بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا، أو مشروع قانون العقوبات الثاني لهجومها على سوريا، لافتا إلى أن تركيا لا تستجيب إلا بالإكراه والضغط عليها.وأكد أن "تركيا الآن ليست صديقة للولايات المتحدة، ويجب أن نتوقف عن التظاهر"، مشيرًا إلى أن الطريقة الوحيدة لتغيير سلوكها هي أن تكون واشنطن أكثر صرامة مع أردوغان، لكن ترامب ليس لديه الشخصية القوية لتحقيق ذلك.وأوضح أن الخطوة الثالثة التي لا بد أن تفعلها أمريكا، هي سحب وإخراج أسلحتها النووية من قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب تركيا، فضلا عن وقف محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي نهائيا، وذلك بعد تهديدات أردوغان بمواصلة التنقيب في شرق المتوسط، وهي الطريقة الأخرى التي ستوقف انتهاكات الرئيس التركي.وأكد أن خسارة تركيا ليست مشكلة كبيرة، لافتا إلى الاستعداد التام لتحمل هذه التكلفة، من أجل حشد الجمهور في أنقرة لجلب نظام بديل عن نظام أردوغان المستبد.وأعرب عن ثقته في أن الأتراك الذين لا زال لديهم حكمة وأخلاق سيعبرون عن ازدرائهم لـ أردوغان، وسيواجهون ضغوط الحكومة، برغم قلقه من توسيع أردوغان نطاق تعسفه وطرده للموظفين الحكوميين وسجنه للمعارضين والصحفيين والنشطاء، لافتا إلى أن تركيا أقالت، أمس الأربعاء 4 رؤساء بلديات أكراد فى إطار حملة حكومية آخذة فى الاتساع على حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد ليبلغ بذلك عدد رؤساء البلديات المقالين، 20 رئيسا.وقال فيليبس إنه منذ الانقلاب المزعوم في عام 2016، حوّل أردوغان تركيا إلى معسكر للسخرة والعمل القسري، مثل معسكرات الاتحاد السوفيتي، مضيفا: "لقد حان الوقت لرؤية تركيا كما هي، وليس كما كانت عليه أو مثلما كنا نتمنى".وأشار إلى أن السياسيين الأتراك يلعبوا لعبة رخيصة دائمًا، وهي استحضار الخصوم في الداخل والخارج من أجل حشد الدعم القومي، وتأييد أردوغان، لذلك لا بد من الحذر من ذلك.