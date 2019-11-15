أسعار هوندا اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. تفاصيل





اسعار هوندا اليوم في مصر







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تشهدكثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية أصبحت أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن، ونستعرضتطرحسيارتهابسعر 369.000 جنيه.فيما تأتي السيارةبسعر 479.000 جنيه.وتطرح الشركة سيارتها٢٠١٩بسعر 505.000 جنيه.تأتي بسعر 759.000 جنيه.