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سيارات

أسعار هوندا اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. تفاصيل

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
اسعار هوندا في مصر
اسعار هوندا في مصر
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية أصبحت أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار هوندا اليوم في مصر.

اسعار هوندا اليوم في مصر

هوندا سيتي honda city
تطرح هوندا سيارتها هوندا سيتي honda city الجديدة بسعر 369.000 جنيه.  

هوندا سيفيك honda civic
فيما تأتي السيارة هوندا سيفيك honda civic بسعر 479.000 جنيه. 

هوندا اتش ار في honda hrv
وتطرح الشركة سيارتها هوندا اتش ار في ٢٠١٩ honda hrv بسعر 505.000 جنيه. 

هوندا CR-V 
هوندا CR-V تأتي بسعر 759.000 جنيه.
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