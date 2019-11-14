نقيب المحامين: تشكيل لجنة لبدء قيد خريجي التعليم المفتوح

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين ستبدأ خلال الفترة المقبلة، قيد خريجي التعليم المفتوح، المسبوق بشهادة الثانوية العامة.



وأضاف سامح عاشور، خلال كلمته بمؤتمر شباب المحامين المنعقد بقاعة مؤتمرات كلية الطب جامعة الإسكندرية، أن القانون نص على قيد التعليم المفتوح المسبوق بالثانوية العامة، دون غيره من حملة الدبلومات، ولا يوجد خلاف حول ذلك، وتم تشكيل لجنة من أعضاء النقابة العامة لقيدهم.



حضر المؤتمر كل من يحيي التوني أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد للنقابة، ومجدي سخي وكيل النقابة، وأدهم العشماوي، ومصطفي البنان، وكمال مهنا، وعيسي أبو عيسي، ومحمد كركاب، ومحمد عريضة، ومحمد عصمت، والسيد نايف، وابراهيم أبو زيد وأيمن الفولي، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمود الأمير نقيب شرق الإسكندرية، وأعضاء المجلس الفرعي، وأعضاء من مجالس النقابات الفرعية، وعدد من كبار المحامين بالإسكندرية.