للسيطرة على التظاهرات.. رئيس وزراء إثيوبيا يلتقي قادة أحزاب المعارضة.. صور

عقد رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد اجتماعًا مع قادة الأحزاب السياسية المعارضة في ولايتي أوروميا وأمهرة الإقليميين عصر اليوم.



وقال حساب رئيس وزراء اثيوبيا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه تم تنظيم الاجتماع عقب الأحداث التي أدت بشكل متزايد إلى خسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات في كلا المنطقتين.



واضافت أن هذا الاجتماع يهدف إلى تسهيل الحوار بين الأحزاب السياسية الموجودة في المنطقتين صوب وضع جدول أعمال مشترك يخدم احتياجات الناس وتطلعاتهم.



وخلال الاجتماع، أكد آبي أحمد على أهمية الانخراط سياسيًا دون إلحاق الأذى بالمواطنين. حيث تشهد بعض المناطق في اثيوبيا تظاهرات ضد الحكومة، والأوضاع المعيشية في البلاد.