أطباء نفسيون: إدمان التسوق عبر الإنترنت علامة على اضطرابات عقلية

اتفق مجموعة من الأطباء النفسيين، أن إدمان التسوق عبر الانترنت، يمكن أن يتسبب في حدوث اضطرابات عقلية، وذلك لما وجدوه من تأثيره السلبي على العقل.



ويقول الباحثون إنهم قادرون على تحديد الأعراض والخصائص المميزة لحالة إدمان التسوق اون لاين وعبر الإنترنت، وذلك بحسب تأثيره على العقل.



وأطلق الأطباء النفسيون على إدمان التسوق عبر الإنترنت اضطراب التسوق (BSD)، حيث وجدوا أنه انتشر مع إدمان استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام التطبيقات المختلفة، حيث وجدوا أنه يؤثر الآن على شخص واحد من بين كل 20 شخصًا.



وينتهي الأمر بالأشخاص المهووسين بإنفاق أموالهم عبر الإنترنت إلى تخزين الأشياء التي يطلبونها ، وينتهي بهم الأمر بتراكم الديون، إلا أنهم يفقدون السيطرة على أنفسهم.



وقال الدكتور النفسي أستريد مولر، لقد حان الوقت حقًا للاعتراف بأن إدمان التسوق عبر الإنترنت أمر خطير على الصحة العقلية، حيث إن إدمان التسوق عبر الإنترنت يؤدي الى معدلات أعلى من المعتاد في الإصابة بالاكتئاب والقلق.



وأفاد الباحثون الألمان أن إدمان التسوق عبر الإنترنت يؤثر على خمسة في المائة من السكان وله آثار عقلية خطيرة، وهو الأمر الذي يستحق اهتمامًا أكبر، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأضاف مولر، أن إدمان التسوق عبر الإنترنت، يمكن أن يؤدي الى انهيار ضبط النفس و الشعور بالضيق الشديد، ومشاكل نفسية أخرى وصعوبات في علاقة الأشخاص المدنيين على التسوق مع من حولهم، وفوضى جسدية وديون.