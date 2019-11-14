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رياضة

حسام البدري يكشف أسباب التعادل المفاجئ مع كينيا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 08:39 م
صدى البلد
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نور عادل
كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن الأسباب الحقيقية وراء تعثر المنتخب أمام نظيره منتخب كينيا اليوم الخميس.

وحسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره منتخب كينيا بالمباراة التي أقيمت اليوم الخميس باستاد الجيش ببرج العرب في إطار أولى جولات دور مجموعات التصفيات المؤهلة بكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وقال حسام البدري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي إنه توقع ملاقاة صعوبات بدنية أمام كينيا بسبب طول فترة توقف الدوري واختلاف آخر موعد مشاركة اللاعبين في المباريات.

وأضاف حسام البدري: "فقدنا نقطتين اليوم ولكن مازال المشوار طويلا جدا"، مستطردًا:" توقعت مواجهة صعوبات فبعض اللاعبين آخر مرة لعبوا كان يوم 24 شهر أكتوبر الماضي ومنهم من لعب لآخر مرة في 5 أكتوبر مثل لاعبي الأهلي".

وشدد المدير الفني لمنتخب مصر "التوقف الطويل جعلنا نواجه بعض الصعوبات اليوم، هناك بعض المحترفين لم يشاركوا بشكل مستمر في الفترة الأخيرة مع أنديتهم".

وواصل "تعادلنا نتيجة عدم التركيز والإرهاق الذي أصابنا في نهاية المباراة، لكن كما قلت المشوار مازال طويلا جدا".
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