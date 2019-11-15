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توك شو

محمود الشحات أنور يكشف سبب شهرته عبر مواقع السوشيال ميديا

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
الشيخ محمود الشحات
الشيخ محمود الشحات أنور
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توك شو
قال الشيخ محمود الشحات أنور، قارئ القرآن الكريم، إنه واجه عدة صعوبات ومعوقات في بداية عمله بتلاوة القرآن الكريم وواجه أحقاد تسببت في التأثير عليه معنويا، معقبا "أول ما بدأت في تلاوة القرآن الكريم كانوا بيحبطوني ويقولوا عليا لسة صغير وميعرفش يقرأ حفلات كبيرة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر أثر به نفسيا ولكنه كان لديه إصرار على النجاح وتحقيق حلمه بأن يكون قارئا مشهورا مهما كانت الصعوبات التي يواجهها.

وأضاف "الشحات"، خلال لقائه ببرنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، والمذاع عبر فضائية "النهار"، مساء أمس الخميس، أنه سعيد بما حققه من شهرة مؤخرا لأنه كان يتمنى منذ صغره أن يصبح قارئا مشهورا في عالم تلاوة القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه يمتنى أن يصبح قارئ القرآن الكريم نجما كبيرا ويكون معروفا على مستوى العالم مثل نجوم الفن والكرة، معقبا: "وأنا صغير كنت بقول إشمعنا نجوم الفن والكرة مشهورين وعلماء القرآن مش مشهورين على مستوى العالم".

وأوضح أن لم يكن يعلم شيئا عن وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبح قارئا مشهورا من خلال صفحاتها، مشيرا إلى أن أصحابه في لندن أصحاب الفضل في الشهرة الواسعة التي حصل عليها عبر مواقع السوشيال ميديا لأنهم من عرضوا عليه عام 2008 أن يروجوا له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه لم يتوقع أن كل هذا النجاح الذي حققه مؤخرا ورواج قراءاته، موضحا أن قراءاته تركت أثرا جميلا وشكلا جميل لقارئ القرآن الكريم وأصبح الناس ينتظرون القراءات يوميا، معقبا: "بببقى سعيد جدا وأنا بشوف التعليقات الجميلة على أي قراءة بقوم بتلاوتها".
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