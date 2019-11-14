الرئيس الجزائري يعيين محافظا جديدا للبنك المركزي ورئاسة مجمع سوناطراك

عين الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، بن عبد الرحمن أيمن محافظا جديدا للبنك المركزي الجزائري.



كما عين شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك للنفط، وفق البيان الصادر عن الرئاسة الجزائرية.



يأتي ذلك مع استعداد الجزائر لانتخابات الرئاسة، وذلك لاختيار رئيس جديد للبلاد، عقب الاطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.



وكان نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري وافقوا على قانون محروقات مثير للجدل اعتبره الجزائريون وسيلة لبيع "الثروة الوطنية" للشركات متعددة الجنسيات لكنه بالنسبة للحكومة ضروري لتطوير إنتاج النفط والغاز المصدر الأساسي لمداخيل البلاد.