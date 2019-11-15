محمود الشحات أنور: تلاوة المرأة للقرآن أمام أي شخص غريب لا يجوز

قال الشيخ محمود الشحات أنور، قارئ القرآن الكريم، إنه لا يحب إطلاقا أن يُقبل أي شخص يده "ولو حدث عكس ذلك يكون غصب عنه" حسب قوله، مشيرا إلى أنه بعد أن ينتهي من أي حفلة ويرى تفاعل الناس معه يبكي من شدة الفرح عندما يرى تأثير قراءته على الناس.



وأضاف "الشحات"، خلال لقائه ببرنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، والمذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الخميس، أن أي شخص يُحب القرآن ويحب قراءته صوته سيكون جيدا وهذه ميزة أنعم الله بها على شعب مصر بالتحديد وليست موجودة في أي دولة أخرى، مشيرا إلى أنه سهل جدا أن يصبح أي شخص قارئا للقرآن الكريم، موضحا أن الشعب المصري متدين بطبعه ومحب للقرآن الكريم والتقرب من الله.



وأوضح أن القارئ المصري لديه إحساس بآيات القرآن الكريم ولديه مشاعر أثناء التلاوة، مشيرا إلى أن القرآن الكريم نزل بمكة وقرأ بمصر، معقبا على تلاوة المرأة للقرآن الكريم في المآتم قائلا: "صوت المرأة عورة لما يكون قدام حد مش محرم ليها، أي أي شخص غريب عنها"، مشيرا إلى أن تلاوة المرأة للقرآن الكريم أمام أي شخص غريب عنها لا يجوز بحكم الشرع، ولكن قراءتها أمام النساء فقط فهذا شئ عادي وليس به أي مشكلة بالنسبة لها.



وأشار إلى أن هناك نساء كثيرات أصواتهن مميزة في مصر، موجها رسالة للنساء قائلا: "اقرأوا قرآن بس مش على الملأ، اقرأوا قرآن في مجتمع سيدات لكن أن أي راجل غريب يسمع صوتكن فهذا لا يجوز".

