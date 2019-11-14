ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

إحلال وتجديد وتوسعته كوبرى الطيبة بمركز سمالوط قريبا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:20 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قامت لجنة مع النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، من مديرية الري ومجلس المدينة بمعاينة كوبري قرية الطيبة بمركز سمالوط، وذلك لتهالك الكوبري وسقوط جزء منه٠

ورافق البرلماني، المهندس عماد فليب مدير عام الري بالمنيا والمهندس أحمد عبد الحميد مدير ري سمالوط غرب والأستاذ فضل الجبالي القائم بأعمال رئيس مجلس قروي شوشة وبعض أهالي المنطقة.

قال النائب الدكتور سمير رشاد، إن اللجنة قامت بناء علي طلبه بمعاينة الكوبري لبحث كيفية الإحلال والتجديد وتوسعته لان هذا الكوبري فى مكان حيوى ويخدم عدد كبير من السكان وخاصة انه فى مكان تجارى.

وأضاف أبو طالب، أنه تم الموافقة علي تركيب ماكينة صرف آلي بقرية الطيبة، وجار إنهاء الإجراءات اللازمة للتركيب، وذلك لتوفير الجهد علي أهالي القري والعزب المجاورة لها.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة مليون و750 ألف جنيه .. افتتاح كوبري قرية كوم الضبع فى قنا

ترشيحاتنا

تصفيات أمم أفريقيا.. إصابة وشباك نظيفة في أول 15 دقيقة من مواجهة مصر وكينيا

تلقتها من رقم هاتف كويتي وسقطت في الفخ.. سعودية تفقد رصيدها البنكي في الكويت بهذه الحيلة

الفراعنة الصغار تروض الأسود.. ملخص فوز المنتخب الأوليمبي على الكاميرون.. صور

في عيد ميلادها.. تعرف علي عدد زيجات مني عبد الغني

النواب يزف بشرى بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1%

ألقى رسالة في المحيط وبعد 9 سنوات تلقى ردًا غير متوقع من دولة أخرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لجذب الشركات الناشئة.. مسك توقع اتفاقا مع كاوست ..تفاصيل

شاهد | فرحة منتخب غانا بعد الصعود والفوز على مالي

الفراعنة الصغار تروض الأسود.. ملخص فوز المنتخب الأوليمبي على الكاميرون.. صور