إحلال وتجديد وتوسعته كوبرى الطيبة بمركز سمالوط قريبا

قامت لجنة مع النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، من مديرية الري ومجلس المدينة بمعاينة كوبري قرية الطيبة بمركز سمالوط، وذلك لتهالك الكوبري وسقوط جزء منه٠



ورافق البرلماني، المهندس عماد فليب مدير عام الري بالمنيا والمهندس أحمد عبد الحميد مدير ري سمالوط غرب والأستاذ فضل الجبالي القائم بأعمال رئيس مجلس قروي شوشة وبعض أهالي المنطقة.



قال النائب الدكتور سمير رشاد، إن اللجنة قامت بناء علي طلبه بمعاينة الكوبري لبحث كيفية الإحلال والتجديد وتوسعته لان هذا الكوبري فى مكان حيوى ويخدم عدد كبير من السكان وخاصة انه فى مكان تجارى.



وأضاف أبو طالب، أنه تم الموافقة علي تركيب ماكينة صرف آلي بقرية الطيبة، وجار إنهاء الإجراءات اللازمة للتركيب، وذلك لتوفير الجهد علي أهالي القري والعزب المجاورة لها.