نقيب المحامين: المعارضون لميزانية النقابة يقلبون الحقائق | شاهد

عقد المؤتمر الأول لشباب محامي الإسكندرية، تحت عنوان “حوار مع النقيب”، بحضور سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الخميس، بقاعة مؤتمرات كلية الطب جامعة الإسكندرية، وتنظيم حركة شباب بلا قيود، واتحاد المحامين المصريين.



وأعرب "عاشور" عن سعادته بحالة الصحوة النقابية التي يلمسها لدى الأجيال الشابة، وحرصهم على قيم المحاماة وتقاليدها والإيمان بها كرسالة، كما أن غالبية أسماء التكتلات الشبابية تعبر عن أهداف وتقاليد المحاماة التي ورثناها من أجيال سابقة، مضيفا: "نقيب المحامين يتحاور مع الجميع، شيوخا وشبابا".



ورد "عاشور" على بعض المغالطات التي تداولها البعض عبر فيسبوك عقب نشر الميزانية، قائلا: "مبنى النقابة الجديد على مساحة تزيد على 2000 متر، ويوجد دوران تحت الأرض تكلفا ماليا مبلغا يزيد على تكلفة المباني فوق الأرض، وسأطالب الشركة الهندسية التابعة للانتاج الحربي بتفاصيل الانفاق لتوضيحها للجميع، وسيستغل 70 % من المبنى استثماريًا لإدخال عائد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية".



وأضاف: "تم شراء ما يسمى برطوم بمساحة 1000 متر بتكلفة 850 ألف جنيه لزيادة مساحة نادي المحامين النهري بالمعادي، ومركب بتكلفة تزيد على مليون ونصف المليون، ستسغل استثماريا وتأجر لإحدى الشركات المتخصصة لمدة تسع سنوات مقابل مليون ونصف المليون جنيه سنويا، ثم يتحدث البعض عن إهدار للمال العام ويقلبون الحقائق".



حضر اللقاء، يحيى التوني أمين الصندوق، ومجدي سخا وكيل النقابة، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وأدهم العشماوي، وأيمن الفولي، والسيد نايف، وإبراهيم أبو زيد، ومحمد كركاب، ومصطفى البنان، وسامح صديق، وكمال مهنى، وعيسى أبو عيسى، ومحمد عصمت، ومحمد عريضة، أعضاء مجلس النقابة، ومحمود الأمير نقيب فرعية شرق الإسكندرية، ومحمد عبد الرحمن عضو مجلس الفرعية، ورزق الهواري، ومحمد متولي، وعلي بيومي، أعضاء مجلس فرعية غرب الإسكندرية، ومحمد نجيب عضو مجلس فرعية المنيا، وأحمد مهنا ومحمد منطاوي عضوي مجلس فرعية القاهرة الجديدة، ومحمد هيبة عضو مجلس فرعية شمال القاهرة.