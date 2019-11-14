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ثقافة

شاهد.. انطلاق فعاليات بيت الشعر العربي بالأقصر

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:57 م
شاهد..انطلاق فعاليات
شاهد..انطلاق فعاليات بيت الشعر العربي بالاقصر
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شمس يونس
انطلقت اليوم الخميس بمدينة الاقصر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الأقصر للشعر العربي، والتي سوف تستمر حتي 17 نوفمبر الجاري، بحضور اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد محافظة الاقصر ، نائبًا عن محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم واحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وحسين القباحي مسئول بيت الشعر بالأقصر وعدد من القيادات التنفيذية واساتذة الجامعات والادباء والشعراء والعديد من اهالي الأقصر .

وتأتي فعاليات الدورة الرابعة احتفاءً وتتويجًا لنشاط بيت الشعر السنوي، ولمسيرته التي بدأت في نوفمبر عام 2015، وذلك تحت رعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر.

وانطلق حفل الافتتاح في مسرح قصر ثقافة الأقصر بالسلام الوطني لجمهورية مصرية العربية وبحضور نخبة من شعراء مصر ومثقفيها وعدد من قيادات وزارة الثقافة وقيادات محافظة الأقصر، حيث استعرض البيت ما قام به من نشاط ثقافي خلال هذا العام وما قدمه من محاولات لخلق مناخ إبداعي رحبٍ ومتسع للجميع.
شاهد.. انطلاق فعاليات بيت الشعر العربي بالأقصر
شاهد.. انطلاق فعاليات بيت الشعر العربي بالأقصر
شاهد.. انطلاق فعاليات بيت الشعر العربي بالأقصر
شاهد.. انطلاق فعاليات بيت الشعر العربي بالأقصر
شاهد.. انطلاق فعاليات بيت الشعر العربي بالأقصر
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