"التطبيقات العملية لحوسبة اللغة" ندوة علمية لأعضاء هيئة التدريس بألسن عين شمس ..17 نوفمبر



تنظم لجنة المختبرات والأجهزة العملية التابعة لقطاع الدراسات العليا و البحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "التطبيقات العملية لحوسبة اللغة".



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، يحاضر بها أ.د.تغريد السيد عنبر الأستاذ المتفرغ بقسم اللغات الإفريقية بالكلية ، وذلك في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ١٧ من نوفمبر الجاري بقاعة مجلس الكلية.



وتأتي الندوة في إطار سلسلة الندوات التي يطلقها القطاع لأعضاء هيئة التدريس ، وفق إستراتيجية الجامعة لإستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجال علوم اللغة بإستخدام برمجيات الحاسوب الآلي في تحليل المعلومات.