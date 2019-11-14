الإسكان: متابعة الريف أهم ما يمز قانون التصالح على مخالفات البناء

قالت "نفيسة هاشم"، وكيل وزارة الإسكان، إن قانون التصالح على مخالفات البناء من أهم ميزاته، متابعة البناء علي الأراضي الريفية، نظرا لارتفاع نسب التعدي علي الأراضي الزراعية.



وأضافت نفيسة هاشم خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن الدولة تحاول التعامل مع كل المخالفات الخاصة بالبناء، حتي في غياب محضر المخالفة، مشيرة إلي أن مالك العقار سيطالب بالمطابقة لتركيب المرافق من غاز، مياه وكهرباء.



وتابعت، أن المطابقة ستكشف وجود أي مخالفات على العقار، وخلال ذلك يمكن للمالك التقدم للتصالح علي تلك المخالفات على الفور.