كندة علوش تكشف سر غيابها عن الساحة الفنية.. فيديو

كشفت الفنانة كندة علوش، سبب غيابها عن الساحة الفنية، قائلة ان هناك بعض الأشخاص يروجون شائعات تتعلق بأن زوجها هو السبب فى منعها من العمل، مؤكدة أنها صاحبة القرار بسبب الحمل وقررت ان تبتعد سنة عن التمثيل بسبب طفلتها.



وأضافت كندة علوش خلال حوارها عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة "سي بي سي "، أن أول سنة من الزواج تعتبر صعبة بسبب اختلاف ظروف المعيشة، لافتة إلى أن زوجها الفنان عمرو يوسف يقدر ظروف عملها، موضحة أنها تفضل الإستقرار مع أسرتها هذه الفترة دون الانشغال بأشياء أخرى.



وأشارت كندة علوش، إلى أن الزواج في البداية يعتبر صدمة بواقع مختلف، مضيفة ان التفاصيل اليومية في الحياة الزوجية تفرق بشكل كبير عن قبل الزواج.



