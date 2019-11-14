نائب "الشرابية" يطلق حملة لتوعية المواطنين بمخاطر الشائعات وكيفية التصدي لها

قال النائب عمر وطني عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، إنه أطلق حملة لتوعية المواطنين بمخاطر الشائعات وكيفية التصدي لها، وخاصة عقب سلسلة الحملات المسعورة التي اطلقتها قوي الشر للنيل من عزيمة المصريين والتشكيك فيما يحدث علي أرض الواقع من مشروعات قومية وتنموية دفعت الاقتصاد المصري للأمام.



وأضاف "وطني"، أن الحملة ستجوب جميع شوارع الدائرة لتوعية المواطنين بخطورة الشائعات، وأساليب مواجهتها، وكيفية التأكد من الأخبار، والوصول الى المعلومات الصحيحة، إضافة إلي عقد سلسلة من اللقاءات المفتوحة مع المواطنين لتوعيتهم بما يحاك من مؤامرات.



وأكد نائب "مستقبل وطن"، علي ضرورة توعية المواطنين من حروب الجيل الرابع والخامس والتي تستخدمها المنصات الاعلامية الممولة من الدول الراعية للإرهاب في المنطقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المشبوهة لتشوية كل ما يتم على أرض الواقع من مشروعات وإنجازات في كافة المجالات، بهدف زعزعة الاستقرار وبث الخلاف بين الشعب ومؤسساته.