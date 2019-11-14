ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب "الشرابية" يطلق حملة لتوعية المواطنين بمخاطر الشائعات وكيفية التصدي لها

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 10:11 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
قال النائب عمر وطني عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، إنه أطلق حملة لتوعية المواطنين بمخاطر الشائعات وكيفية التصدي لها، وخاصة عقب سلسلة الحملات المسعورة التي اطلقتها قوي الشر للنيل من عزيمة المصريين والتشكيك فيما يحدث علي أرض الواقع من مشروعات قومية وتنموية دفعت الاقتصاد المصري للأمام.

وأضاف "وطني"، أن الحملة ستجوب جميع شوارع الدائرة لتوعية المواطنين بخطورة الشائعات، وأساليب مواجهتها، وكيفية التأكد من الأخبار، والوصول الى المعلومات الصحيحة، إضافة إلي عقد سلسلة من اللقاءات المفتوحة مع المواطنين لتوعيتهم بما يحاك من مؤامرات.

وأكد نائب "مستقبل وطن"، علي ضرورة توعية المواطنين من حروب الجيل الرابع والخامس والتي تستخدمها المنصات الاعلامية الممولة من الدول الراعية للإرهاب في المنطقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المشبوهة لتشوية كل ما يتم على أرض الواقع من مشروعات وإنجازات في كافة المجالات، بهدف زعزعة الاستقرار وبث الخلاف بين الشعب ومؤسساته.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

وائل جمعة يفتح النار على حسام البدري ولاعبي منتخب مصر بعد التعادل مع كينيا

تعرف على سر عرض كندة علوش فستان فرحها للبيع .. فيديو

انسي البرقع .. إليكي أحدث صيحات الستائر 2019

من دا بكرا بـ 60 جنيه | زلزال يضرب عرش الجزارين بالمحافظات.. اعرف السبب

مصطفى محمد يحرز هدف المنتخب الأوليمبي الأول فى مرمى الكاميرون

عارضة أزياء تكتشف حملها قبل 10 دقائق فقط من ولادة طفلتها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | فرحة منتخب غانا بعد الصعود والفوز على مالي

الفراعنة الصغار تروض الأسود.. ملخص فوز المنتخب الأوليمبي على الكاميرون.. صور

عارضة أزياء تكتشف حملها قبل 10 دقائق فقط من ولادة طفلتها.. شاهد