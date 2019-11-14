بصورة أمام الكعبة.. نجم مسرح مصر ينتظر مولوده الأول

نشر الفنان حمدى الميرغنى صورة له بصحبة زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح أمام الكعبة المشرفة عبر حسابه على "انستجرام".



وظهر حمدى الميرغنى بجانب إسراء عبد الفتاح حيث ظهرت عليها علامات الحمل الأخيرة، وعلق قائلًا :"الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم أنبته نباتًا حسنا واجعله قرة عيننا واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل التقوي والصلاح 🙏إن شاءالله تقومي بالسلامة ياحبيبتي ❤️❤️".



ويشارك حمدى الميرغني حاليا في تصوير مسلسل "اتنين في الصندوق" حيث يقوم ببطولته بجانب أوس أوس، انتصار ، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، ، ونهي عابدين .