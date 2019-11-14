أرملة ساطع النعماني تدخل في نوبة بكاء على الهواء وتكشف هدية زوجها للرئيس

دخلت الدكتورة شيرين عزازي، أرملة الشهيد ساطع النعماني، في نوبة من البكاء، في الذكرى الأولى لوفاة زوجها ، حيث ذكرت أنه كان يبذل كل جهده لعدم شعور من بجواره أو أسرته أنه يشعر بالضيق أو أن هناك شيئا ينقصه، موضحة أنه كان شديد الذكاء ولديه إصرار رهيب في عمله.



وأضافت "عزازي"، خلال تقرير عرضه برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن من أكثر المواقف المؤثرة لها ، عندما عاد الشهيد من الخارج عقب إجرائه عمليات جراحية في الوجه، ووقف يمد يده من أجل أن يرتمي في حضنه نجله "ياسين" الذي كان يبلغ من العمر 4 سنوات حينذاك، ولكن الطفل تردد لحظة كون شكل والده تغير تماما.



وتابعت :" الواد بعد لحظة اترمى في حضن باباه ونسي كل حاجة إلا أن ده باباه، زوجي الشهيد أعطى للسيسي سلسلة كان يرتديها وقت واقعة إصابته، وقال للسيسي دي سلسلة من مواطن ييحب مصر لرئيس يعشق ترامب مصر، فالسيسي باس راسه".