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أخبار العالم

رئيس كوبا يؤكد رفضه للضغوط الأمريكية على بلاده

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 10:14 م
صدى البلد
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ا ش ا
أكد الرئيس الكوبى ميجويل دياز كانيل اليوم /الخميس/ رفضه للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة ضد بلاده.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية - عن الرئيس الكوبي قوله - خلال زيارة قام بها إلى إحدى المناطق القريبة من القاعدة البحرية الامريكية فى خليج جوانتانامو - أن تشديد الرئيس الامريكى دونالد ترامب للحظر المفروض على هافانا لن يجبر حكومتها على تقديم أية تنازلات، مضيفا "إن الأمريكيين يواصلون الضغوط... لكننا مستمرين أيضا في المقاومة".

وتابع الرئيس الكوبي - وهو يقف على بعد خطوات قلائل من القاعدة الأمريكية - يقول "إن الأمريكيين يشعرون - فيما يبدو - بالإحباط واليأس نتيجة لإدراكهم أن سلسلة الإجراءات التي أقدموا عليها؛ من أجل تقليص السياحة والصادرات البترولية لكوبا لم تفلح في إجبار حكومتها على تقديم تنازلات".
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