أفضل دعاء يوم الجمعة



اللهم في يوم الجمعة قد وعدت عبادتك بقبول دعواتهم

اللهم اللهم ارزقنا ما نريد و ارزق قلوبنا ما تريد و اجعلنا لك كما تريد

اللهم قدر لنا ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالغروب يا أرحم الراحمين

اللهم يا من أمره بين الكاف و النون اللهم أسعدنا بساعات هذا اليوم المبارك

و وسع رزقنا و ألهمنا ذكرك و احفظ ديننا و أيدنا بنصرك و ارض عنا و أدخلنا جنتك



اللهم إليك مددت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي ، فاقبل توبتي و ارحم ضعفى و قوتي ، و اغفر خطيئتي ، و اقبل معذرتي ، واجعل لي من كل خير نصيب

اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لى ما تقدم من ذنبي وما تأخر وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم والمؤخر

اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام ، وأنت المجير فلا تضام ، وإنك على كل شيء قدير.



دعاء يوم الجمعة للمريض

اللهم يا جامع الناس الى يوم لا ريب فيه اجمع (المتوفى) بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جمعت بين الروح والجسد اسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أن يتقبل منا ومنكم الدعاء، ويغفر لموتانا وموتاكم وموتى المسلمين، وان يحسن خاتمتنا انه قادر على كل شيء.



اللهم يا باسط اليدين بالعطايا يا قريب يا مجيب دعوة الداعي إذا دعاه يا حنان يا منان، يا رب يا ارحم الراحمين، يا بديع السماوات والارض يا احد يا صمد اعطي المتوفي، من خير ما اعطيت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عطاء ماله من نفاد، من مالك خزائن السموات والارض، عطاء عظيما من رب عظيم عطاء ماله من نفاد، عطاء أنت له أهل، عطاء يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.



دعاء للميت يوم الجمعة

• يوم الجمعة اللهم ارحم والدي برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نور قبره ووسع مدخله وأنس وحشته واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة يارب.

• اللهم في يوم الجمعة اجعل له حياة أجمل بجنتك وأجعل قبره نورا وضياء اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شي وأرزقه سعادة أبديه في جنتك.

• اللهم انها آخر ساعة من يوم الجمعة اللهم يا كريم يا جزيل العطايا يا واهب النعم يا رب عبدك عادل مبارك بضيافتك وليس هناك اكرم و ارحم منك اللهم اغفر له و ارحمه و نور قبره واجعله من المنعمين في قبره اللهم انت رحمن الدنيا و الاخره اللهم آنس وحشته يا حي يا قيوم.

• اللهم في يوم الجمعة أنر قبر ابي اللهم ارحمه واجعل المسك ترابه والحرير فراشه و اجعل قبره روضه من رياض الجنة يارب.

• اللهم في صباح يوم الجمعة ارحم أبي رحمة تكفي أهل الأرض والسماء اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يارب العالمين.

• اللھم وفي يوم الجمعة إن أبي قد أحسن إلي منذ يوم ولادتي حتى يوم فراقه اللهم وبحق هذا الإحسان ارحمه و اغفر له اللهم اكرم نزله و وسع مدخله اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة واجمعنا به في جنة النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين.

• اللهم في هذه الجمعة أنر قبر ابي و اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

• اللهم ارحمه في بطن الأرض و استره يوم العرض يارب العالمين يارب انت خلقته وانت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه و اغفر له.

• اللهم في يوم الجمعة ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

• اللهم في يوم الجمعة أسألك ان ترحم والدي يارب اجعل جنة الخلد مثواه وانزل على روحه الأمان والسكينة.

• اللهم ارحمه رحمه تطمئن بها نفسه وتسعد بها روحه.

• اللهم عوض شبابه بجنتك، اللهم بردا وسلاما عليه إلى يوم يبعثون واجمعنا به في جنة الخلد والنعيم يارب العالمين.

• يارب في يوم الجمعة انر قبرا وضعت فيه قطعة من قلبي اللهم ارحمه رحمة واسعة واره مقعده بالفردوس يالله.

• اللهم في يوم الجمعة لا تطفىء نور قبر فقيدي واجعل الجنة أجمل مسكن له اللهم ارحمه برحمتك واغفر له.

أفضل دعاء يوم الجمعة .. يقدم صدى البلد في هذا التقرير دعاء يوم الجمعة ويستحب أن يحرص المسلم على ترديده يوم الجمعة.أفضل دعاء يوم الجمعةلا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار".سبحانك لا إله إلا أنت أسألك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا اله إلا أنت نظرت الى السموات العلى فأوثقت أطباقها.اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألا تدع فينا جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلا، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.اقرأ أيضا : أفضل دعاء يوم الجمعة.. احرص على ترديده