أبرزها ارتفاع درجة الحرارة.. أعراض وأسباب مرض السكرى الكاذب الذى يحدث للأطفال

يعد مرض السكرى الكاذب من الأمراض النادرة التى يمكن أن تحدث للأطفال، وذلك بسبب خلل يحدث للسوائل فى جسم الأطفال مما يؤدى إلى الشعور بالعطش والجوع زيادة عن المعتاد، ولقد نشر موقع "boldsky" بعض المعلومات حول هذا المرض وهى:



الأسباب:

تعمل الكلى فى جسم الانسان على موازنة سوائل الجسم، وتحويلها إلى بول مع تنظيم الفترات بكميات قليلة، وذلك عن طريق هرمون ADH الذى يتحكم فى الجوع والعطش، وبالتالى يدير كمية البول التى يفقدها الطفل، ولكن عندما يريد الجسم التخلص من السوائل الزائدة يعمل هذا الهرمون على زيادات كميات البول للأطفال مع الجوع والعطش بشكل كبير مما يظهر وجود مرض السكرى الكاذب للأطفال



ويمكن أن يحدث مرض السكرى الكاذب بسبب أشياء أخرى مثل:

-اصابة الدماغ

- ورم دماغى

- مرض السل

- أضرار الغدة النخامية

- انسداد الشرايين التى توصل إلى الدماغ



أعراض مرض السكرى الكاذب:

- الشعور بالعطش أكثر من اللازم

- فقدان الوزن

- التبول أكثر من الطبيعي



ويمكن أن يظهر للأطفال الذين يعانون من مرض السكرى الكاذب أعراض مثل، أرتفاع درجة الحرارة، تهيج فى البشرة، وضعف الشهية