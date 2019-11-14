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رياضة

سجدة شكر لـ اللاعبين.. رمضان صبحي يحتفل مع الجماهير بالفوز على الكاميرون

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 10:08 م
صدى البلد
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ريهام بكير
احتفل رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأولمبي مع الجمهور المتواجد باستاد القاهرة الدولي.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الكاميروني بهدفين لهدف وتأهل للدور التالي كأول المجموعة بينما غادر الأسود البطولة مبكرا.

وتوجه رمضان صبحي إلى الجماهير المتواجدة بمدرجات استاد القاهرة واحتفل معهم بالتأهل.

وسجد لاعبو والجهاز الفني للمنتخب الأولمبي شكرا لله بأرضية ملعب استاد القاهرة الدولي بعد الفوز على الكاميرون.
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