وزير الرياضة والجنايني يهنئان شوقي غريب في أرض الملعب

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وأعضاء اللجنة الخماسية على النزول لأرض الملعب وتهنئة شوقي غريب ولاعبي المنتخب بالفوز علي الكاميرون وتصدر المجموعة الأولى.



كما احتفل رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأولمبي مع الجمهور المتواجد باستاد القاهرة الدولي.



وفاز المنتخب الوطني على نظيره الكاميروني بهدفين لهدف وتأهل للدور التالي كأول المجموعة بينما غادر الأسود البطولة مبكرا، وتوجه رمضان إلى الجماهير المتواجدة بمدرجات استاد القاهرة واحتفل معهم بالتأهل.