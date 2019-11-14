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رياضة

أوسو كوابينا أفضل لاعب في مباراة غانا ومالي

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 10:11 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حصل أوسو كوابينا لاعب منتخب غانا على لقب الأفضل في مباراة فريقه أمام مالي التي جمعتهما اليوم على ملعب السلام في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما انتهت بفوز النجوم السمراء بهدفين.

وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال كوابينا تعليقا على الجائزة : " سعيد للغاية بالفوز والتأهل للدور المقبل بالبطولة وهذا أهم من لقب الأفضل في المباراة".
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