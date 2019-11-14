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توك شو

محمد أبو العينين: العالم شهد للجندي المصري في مواجهة الإرهاب

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 10:15 م
محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
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قسم التوك شو
قال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن "يوم الجهاد" يحتفل به كل مصري حيث يعد يوما عزيزا على جميع فئات الشعب وطوائفه، حيث وقف القادة والأجداد والزعماء أمام الاستعمار والاحتلال وخلفهم الشعب المصري يؤازرهم.

وأضاف أبو العينين، خلال مشاركته في احتفالية حزب الوفد بالذكرى 101، والتي أذاعها الإعلامي حمدي رزق أنه يستشعر مع حزب الوفد بصلابة الأمة ونضال رجالها الأوفياء.

وتابع محمد أبو العينين، أن ثورة 1919 ثورة عريقة، موضحا أن مصر تريد أحزاب سياسية تكون فاعلة في الشارع المصري وأحزاب وطنية تتنافس وتقول كلمتها بحق هذا الوطن.

وأشار محمد أبو العينين، إلى أن العالم شهد أن الجندي المصري بأنه أفضل أجناد الأرض، أمام المستعمر وأمام الإرهابي والمحتل قال كلمته في مصر وخارج مصر.
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