الجماهير تقدم ملحمة في فوز مصر على الكاميرون برعاية تذكرتي | شاهد

واصلت جماهير الكرة المصرية عروضها المُبهرة في منافسات بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر حاليًا، على ملعبي ستاد القاهرة وستاد السلام.



وساهمت الجماهير بقوة في صعود منتخبنا الوطني للدور نصف النهائي، بعد مؤازرته في مبارياته الثلاث التي خاضها في البطولة حتي الآن، بدأت بمباراة الافتتاح أمام مالي والتي حسمها الفراعنة بهدف نظيف، وسرعان ما أكد البعض أن عدد الجماهير سيقل في المباراة الثانية، الا أن العدد تضاعف في المباراة الثانية أمام غانا والتي ساهمت الجماهير فيها في مؤازرة منتخبنا، و الذي نجح في قلب تأخره للفوز بالمباراة بنتيجة 3/2 وأخيرًا الظهور اللافت للجماهير في مباراة الكاميرون اليوم والتي حسمها المنتخب لصالحه بنتيجة 2/1 في حضور أكثر من 50 الف متفرج.



ونجحت شركة تذكرتي التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي، والمسئولة عن تسويق وتوزيع تذاكر البطولة في فرض نظام جديد لاقى قبول الجميع منذ بطولة أمم افريقيا للكبار التي أقيمت في مصر مؤخرًا، وتم القضاء بشكل نهائي على السوق السوداء والقضاء على الانفلات من خلال نظام الفان آي دي الذي يُحدد هوية جميع المتواجدين داخل الاستاد في كل المباريات.