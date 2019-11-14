ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الجماهير تقدم ملحمة في فوز مصر على الكاميرون برعاية تذكرتي | شاهد

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 10:13 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
واصلت جماهير الكرة المصرية عروضها المُبهرة في منافسات بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر حاليًا، على ملعبي ستاد القاهرة وستاد السلام.

وساهمت الجماهير بقوة في صعود منتخبنا الوطني للدور نصف النهائي، بعد مؤازرته في مبارياته الثلاث التي خاضها في البطولة حتي الآن، بدأت بمباراة الافتتاح أمام مالي والتي حسمها الفراعنة بهدف نظيف، وسرعان ما أكد البعض أن عدد الجماهير سيقل في المباراة الثانية، الا أن العدد تضاعف في المباراة الثانية أمام غانا والتي ساهمت الجماهير فيها في مؤازرة منتخبنا، و الذي نجح في قلب تأخره للفوز بالمباراة بنتيجة 3/2 وأخيرًا الظهور اللافت للجماهير في مباراة الكاميرون اليوم والتي حسمها المنتخب لصالحه بنتيجة 2/1 في حضور أكثر من 50 الف متفرج.

ونجحت شركة تذكرتي التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي، والمسئولة عن تسويق وتوزيع تذاكر البطولة في فرض نظام جديد لاقى قبول الجميع منذ بطولة أمم افريقيا للكبار التي أقيمت في مصر مؤخرًا، وتم القضاء بشكل نهائي على السوق السوداء والقضاء على الانفلات من خلال نظام الفان آي دي الذي يُحدد هوية جميع المتواجدين داخل الاستاد في كل المباريات.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما اليوم

بطولة أمم أفريقيا للشباب| مصر تبهر العالم بحفل افتتاح أسطوري.. صور

تعاون بريزنتيشن وبروموفيجن عنوان النجاح لافتتاح بطولة امم افريقيا للشباب

حفل افتتاح امم افريقيا تحت 23 عاما .. نجاح برزنتيشين .. وإشادة من الجميع

تذكرتي تعود من جديد | المنظومة الآمنة للجماهير المصرية

كاف يشيد بحفل افتتاح امم افريقيا ويوجه الشكر لـ بريزنتيشن

ترشيحاتنا

حسام البدري يكشف أسباب التعادل المفاجئ مع كينيا

صحيفة تركية تكشف مخطط أردوغان لتكوين مملكة إسلامية

محمد صلاح يرد على أنباء هروبه من منتخب مصر| تفاصيل

مصطفى محمد يضيف ثاني أهداف المنتخب الأولمبي فى مرمى الكاميرون

أحمد مرتضى يكشف سبب ظهوره المثير فى فيديو الزمالك

الأهلي يجدد رفضه تعديل لوائح القيد بمسابقة الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | فرحة منتخب غانا بعد الصعود والفوز على مالي

الفراعنة الصغار تروض الأسود.. ملخص فوز المنتخب الأوليمبي على الكاميرون.. صور

عارضة أزياء تكتشف حملها قبل 10 دقائق فقط من ولادة طفلتها.. شاهد