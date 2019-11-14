تراجع معدلات البطالة في الريف مقابل ارتفاعها بالحضر.. تفاصيل



• إرتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 10.6٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 9.3٪ فـــي الربــع الثاني من عام 2019 مقابل 12.5٪ في الربع المماثل من العام السابق اي بانخفاض قدرة 1.9 % عن الربع المماثل.



• انخفض معدل البطالة في الريف ليصل إلى 5.6٪من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 6.1 ٪ فى الربع الثاني من عام 2019 مقابل 8.1٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.



انخفضت نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 88.6٪ بينما كانت 88.9٪ فى الربع السابق من إجمــــالــــى المتعطليــــن موزعة كالآتى:



• 43.8٪ بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 42.0٪ بالربع السابق و 42.4% فى الربع المماثل من العام السابق.



• 44.8٪ بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 46.9٪ بالـربع السابق و 48.3% من الربع المماثل من العام السابق.



المشتــــــغلون:



بلغ عـدد المشتغلين 26.194 مليون فرد بينما كان 25.975 مليون فرد بنسبة زيادة 0.8% وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11.064 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 15.130 مليون مشتغل.



المشتغلون طبقًا للحالة العملية



• بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 19.000 مليون مشتغل ( 16.338 ذكور ، 2.662 إناث) بنسبة 72.5٪ من إجمالـــــي المشتغلين.

• بلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 2.452 مليون مشتغل ( 2.344 مليون مشتغل من الذكور ، 108 ألف مشتغل من الإناث) بنسبة 9.4٪ من إجمالــي المشتغلين.



• بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 3.201 مليون مشتغل



( 2.910 مليون مشتغل من الذكور ، 291 ألف مشتغل من الإناث) ، بنسبة 12.2٪ من إجمالي المشتغلين.



• بلغ عـدد المشتغلين الذين يعملون في مشـروع أسري بدون أجر 1.541 مليــون مشـتغل ( 777 ألف مشتغل من الذكور ، 764 ألف مشتغل من الإناث ) بنسبة 5.9٪ من إجمالي المشتغلين.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو - سبتمبر) لعام 2019.