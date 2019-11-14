بالأرقام.. 450 صاروخا أطلقتها المقاومة الفلسطينية على إسرائيل.. أين سقطت؟

نشر موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الخميس، تقريرا مدعما بالأرقام حول ما دار في جولة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.



وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإنه منذ اغتيال بهاء ابوالعطا، القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، وحتى الساعات القليلة الماضية، بعد الاعلان عن وقف إطلاق النار، أطلق على إسرائيل 450 صاروخ.



وأشار إلى أن 60% من الصواريخ سقطت في أماكن مفتوحة، فيما سجلت القبة الحديدية نجاحا بنسبة 90% في اعتراض الصواريخ.



وبحسب "والا" فإن المجلس الاقليمي سعر هنيجيف كان أكثر المناطق التي تعرضت لسقوط الصواريخ، حيث سقط عليه حوالي 170 صاروخا، تم اعتراض معظمها فيما سقطت 7 صواريخ وأسفرت عن أضرار في الممتلكات.



وسجلت السلطات الإسرائيلية سقوط 4 صواريخ في سديروت التي أطلقت عليها عشرات الصواريخ، تسبب اثنان في أضرار للمنازل وآخران تسببا في أضرار بأحد المصانع، فيما اعترضت القبة الحديدية الباقي.



وتم رصد 140 صاروخ تم إطلاقهم باتجاه اشكول، سقطت منها 7 صواريخ، 4 منهم أصابوا منازل بشكل مباشر. وتم إطلاق 68 صاروخ على المجلس الاقليمي سدوت هنيجيف، 15 منهم سقطوا في المستوطنات، فيما سقط نحو 50 في مناطق خالية.



وأطلقت على اسدود 20 صاروخا، تم اعتراض 18 منهم، فيما تسبب الصاروخان المتبقيان في أضرار لبعض المباني نتيجة الشظايا. وفي عسقلان تم رصد حوالي 19 عملية إطلاق، 4 سقطوا في مناطق مفتوحة.