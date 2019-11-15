خفض أسعار السلع التموينية الشهر المقبل

أعلن عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية استجابت لمطالب الغرفة التجارية، بالعمل على خفض أسعار السلع الغذائية المتداولة على البطاقات التموينية، كاشفًا أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها مع بداية شهر ديسمبر المقبل.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة أسباب ارتفاع أسعار عدد من السلع المتداولة داخل المنظومة التموينية مقارنة بأسعار بالسوق الحر.



وأشار عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إلى أن مجلس إدارة الغرفة تواصل مع اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية للعمل على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة وهو ما تم الاستجابة إليه ويجري حاليًا التنسيق بين الشركة القابضة ووزارة التموين على تحديد نسب التخفيضات المنتظرة.



حضر الاجتماع كل من هشام كامل، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، العميد خالد أبو العلا مدير عام مباحث التموين بمحافظة الجيزة، خالد فكري رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، محمد هداية الحداد، أحمد عتابي، وأسامة الرفاعي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وعادل رزين رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالغرفة، فضلًا عن أعضاء شعبة تجار المواد الغذائية بالغرفة.



وأوضح "رئيس الغرفة"، أن الغرفة رصدت خلال الأونة الأخيرة إرتفاع أسعار السلع التي يتم صرفها على البطاقات التموينية مقارنة بأسعار ذات السلع بالسوق الحر وهو ما يهدد بتبديد الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق معدلات نمو مرضية يشعر بها المواطن المصري.



ونوه عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إلى أن مجلس إدارة الغرفة وجه الدعوة لمسئولي وزارة التموين لبحث وضع حلول لما رصدته الغرفة مؤخرًا من إرتفاع الأسعار فضلًا عن بحث كافة المشكلات التي تواجه أصحاب البقالات التموينية، كاشفًا أن الغرفة بصدد رفع مذكرة للدكتور على المصيلحي تتضمن المطالبة برفع هوامش الربح الخاصة بالبقال التمويني وكذلك زيادة الأصناف المتداولة ضمن المنظومة التموينية.



وأكد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن من ضمن المهام الأساسية للغرف التجارية؛ حماية مصالح منتسبيها وكذلك مصالح المواطنين على حد سواء، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن الحكومة وتحديدًا وزارة التموين بذلت جهودًا كبيرة فى سبيل خفض أسعار السلع وتحديدًا الأساسية منها وهو ما تحقق بالفعل وبنسب كبيرة، لافتًا إلى أن أبرز السلع التي تلاحظ إرتفاع أسعارها لدى البقالة التموينية هي السكر والأرز وفى المقابل انخفضت بالأسواق أسعار الدواجن والزيوت والخضر والفاكهة.



ومن جهته، قال هشام كامل، وكيل أول وزارة التموين بالجيزة، إن مديرية التموين على تواصل دائم ومستمر مع غرفة الجيزة التجارية على مدار ٣ سنوات مضت ونتوافق معها فيما رصدته من إرتفاع أسعار عدد من السلع والأصناف، موضحًا فى الوقت ذاته أن الفروقات البسيطة فى الأسعار يُعد أمرًا متعارف عليه لضمان عدم تسرب السلع المتداولة بالمنظومة التموينية للسوق السوداء.



وأشار وكيل أول وزارة التموين بالجيزة، إلى أن جهود وزارة التموين لايمكن لأحد إغفالها وتحديدًا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة التي شهدت عدم توافر السلع بكميات كبيرة وإنخفاض جودة المنتجات المتداولة بالمنظومة فضلًا عن أزمات البطاقات التموينية وهي المشكلات التي تم حلها جميعًا ونسعى حاليًا لتطوير أكبر بالمنظومة تحت رعاية وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.