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اقتصاد

انطلاق فعاليات ورشة عمل صنع في أفريقيا.. الأربعاء المقبل

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبدالكريم
تنظم وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 20-21 نوفمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة ورشة عمل تحت عنوان "صنع في إفريقيا" وذلك بمشاركة عدد من وزراء الصناعة ورؤساء اتحادات الصناعات وممثلي القطاع الخاص في الدول الأفريقية وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية في أفريقيا

ويأتي انعقاد هذه الورشة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063 وكخطوة لتحقيق شعار "إفريقيا التي نريدها"، حيث تهدف ورشة العمل إلى الوصول لاستراتيجية واضحة لتحقيق التكامل الصناعي الشامل والمستدام بين الدول الأفريقية في إطار المبادرات القارية المتعددة الهادفة إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي بالدول الأفريقية وذلك من خلال تحقيق التكامل الصناعي الأفريقي باعتباره إحدى أولويات التنمية في أفريقيا وتعزيز دوره في زيادة حركة البضائع والأفراد ورؤوس الأموال في كافة أنحاء القارة وخارج الحدود الوطنية لكل دولة افريقية.

وفى هذا الإطار أوضح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان ورشة العمل تستهدف إيجاد منصة مصرية سنوية لتبادل الأفكار الفنية الهادفة لتعميق التعاون الصناعي والتجاري بين دول القارة الأفريقية، ومناقشة الآليات التي تمكن القادة الأفارقة ومتخذي القرار من توحيد الأولويات وأجندات الاعمال لتحقيق التكامل الصناعي الأفريقي من خلال توحيد الجهود السياسية اللازمة لتحقيق التكامل الصناعي بين الدول الأفريقية وتضافر الجهود الأفريقية لتحقيق التحول الصناعي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادى

وأشار إلى أن الورشة تستهدف أيضًا التركيز على ربط القيمة المضافة للصناعة بالناتج المحلي الإجمالي في البلدان الأفريقية وإيجاد منصة لتبادل المعلومات يتم من خلالها وضع خريطة للموارد الأفريقية لاستغلالها بشكل أفضل لتحقيق التكامل الصناعي الأفريقي إلى جانب تحديد الفرص المتاحة لتحقيق التكامل الأفريقي في مجال البنية التحتية فضلًا عن تنشيط دور المؤسسات المالية لتقديم حلول لتسريع وتيرة التكامل الصناعي الأفريقي.

وتتضمن ورشة العمل عقد سلسلة من الجلسات النقاشية التي تتناول المحددات الرئيسية لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة الاستثمار في دول القارة الأفريقية وذلك من خلال مناقشة عدد من القضايا الفنية المؤثرة على معدلات النمو الصناعى في افريقيا والتحديات التي تواجه الصناعة في القارة والتي يسيطر عليها بشكل كبير القطاع غير الرسمي وسبل مواجهة ضعف الإنتاجية الصناعية على الرغم من وفرة الموارد الزراعية والمعدنية والبشرية بدول القارة الأفريقية، حيث تستهدف ورشة العمل تفعيل الجهود المشتركة لوضع استتراتيجية فنية للتكامل الصناعي الأفريقي هدفها النهوض بالصناعة الأفريقية وتعزيز القيمة المضافة للموارد الافريقية في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات التعدينية وصناعة مواد البناء والتشييد وصناعة الجلود والمنسوجات والصناعات الهندسية.
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