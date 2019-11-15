نائب رئيس جامعة الأزهر: توفير كل سبل الدعم لحصول الكليات على شهادة الجودة

التقى الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، بأعضاء مركز ضمان الجودة والتدريب بفرع جامعة الأزهر بأسيوط، لمتابعة الدورات التدريبية المقامة بالمركز.



وأكد صديق، ى ضرورة الاهتمام بتلك الدورات والعمل على الحصول عليها من أجل تطوير الأداء التعليمي الجامعي وذلك بحضور الدكتور أحمد العادلي مدير مركز ضمان الجودة والتدريب بفرع جامعة الأزهر بأسيوط والدكتور إيمان مخلوف نائب مدير مركز ضمان الجودة والتدريب بفرع جامعة الأزهر ورافقه المحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لفرع.



كما دعا كافة كليات الفرع إلى الاقدام للحصول على شهادة الجودة والاعتماد وعدم التأخر فى ذلك، مؤكدا أن المقصود الأساسي للجودة هو جودة التعليم والعملية التعليمية وليس مجرد البنية الفندقية الفخمة بمعنى أن الاهتمام الأساسي بالمضون لا الشكل الخارجي.



ووعد نائب رئيس الجامعة، أنه على كافة الاستعداد لتوفير كل سبل الدعم الفني أو المحاكاة من أجل المساعدة فى حصول الكليات على شهادة الجودة والاعتماد، مشيرا إلى أن فرع الجامعة بأسيوط به من الكوادر والكفاءات من يستطيع أن يقوم بهذا العمل وأن الجامعة تنفق فى هذا الصدد دون تقصير.



كما استمع للدكتور أحمد العادلي مدير وحدة ضمان الجودة والتدريب بفرع جامعة الأزهر بأسيوط وتعرف على أهم المتطلبات لديه ، كما استمع مديري الجودة بالكليات وناقش بعض مقترحاتهم بخصوص هذا الصدد وأكد على أنه لابد من نقد الذات والمتابعة المستمرة من أجل الحصول على النتائج المرجوة.