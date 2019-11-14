ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ 3 ملايين.. قدام مرايتها لـ عمرو دياب تتصدر الأعلى مشاهدة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:36 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد البهى
تمكنت أغنية قدام مرايتها للفنان عمرو دياب من تصدر قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، بعد طرحها رسميًا على موقع يوتيوب .

الأغنية حققت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة بعد طرحها بأسبوع واحد فقط .

يذكر ان أغنية قدام مرايتها من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وكان عمرو دياب قد تصدر موقع تويتر ، بعد طرحه أغنية أول يوم فى البعد ، من البومه الجديد انا غير ، والذى لم يتحدد موعد نهائى لطرحه حتى الآن .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو مصطفى يحصد 3.3 مليون مشاهدة بـ لعبت مع الأسد.. فيديو

بعد إعلان إصابته بـ البهاق.. رامي جمال يتصدر يوتيوب بـ أغنية بحاول أنساكي

بناقصه تدخل الأعلى مشاهدة بعد طرحها بـ 24 ساعة

ترشيحاتنا

عماد متعب يتغنى بـ مصطفى محمد والمنتخب الأولمبي

تعليق شوقي غريب على تأهل المنتخب الأولمبي بالعلامة الكاملة

بصورة أمام الكعبة.. نجم مسرح مصر ينتظر مولوده الأول

انسي البرقع .. إليكي أحدث صيحات الستائر 2019

حسام البدري يكشف أسباب التعادل المفاجئ مع كينيا

نبيل الحلفاوي: لاعبو منتخب مصر الأولمبي كلهم يفرحوا باستثناء واحد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لجذب الشركات الناشئة.. مسك توقع اتفاقا مع كاوست ..تفاصيل

شاهد | فرحة منتخب غانا بعد الصعود والفوز على مالي

الفراعنة الصغار تروض الأسود.. ملخص فوز المنتخب الأوليمبي على الكاميرون.. صور