بـ 3 ملايين.. قدام مرايتها لـ عمرو دياب تتصدر الأعلى مشاهدة

تمكنت أغنية قدام مرايتها للفنان عمرو دياب من تصدر قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، بعد طرحها رسميًا على موقع يوتيوب .



الأغنية حققت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة بعد طرحها بأسبوع واحد فقط .



يذكر ان أغنية قدام مرايتها من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.



وكان عمرو دياب قد تصدر موقع تويتر ، بعد طرحه أغنية أول يوم فى البعد ، من البومه الجديد انا غير ، والذى لم يتحدد موعد نهائى لطرحه حتى الآن .