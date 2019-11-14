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محمد ثروت: الرئيس السيسي أنشأ أوبرا حقيقية على طراز كلاسيكي

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:50 م
الفنان محمد ثروت
الفنان محمد ثروت
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عبد الخالق صلاح
أشاد الفنان محمد ثروت، بالاحتفالية التي أقامتها دار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة بمناسبة مرور 150 عاما على إنشاء الأوبرا الخديوية نواة دار الأوبرا الحالية، والتي تم فيها تكريم 12 شخصية أثرت في مشوار الأوبرا، موضحًا أن الأوبرا تُعد رافدا من روافد الثقافة المصرية.

وأضاف "ثروت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة ""TeN، أن الأوبرا مكان متميز للغاية يقدم ألوانا كثيرة من الفنون الجميلة المحببة لقلوب الكثير من المواطنين، حيث تقدم الأوبرا مجموعة من الفنون الرائعة للغاية.

وأشار إلى أن الأوبرا الموجودة في مصر حاليا من التسعينيات وكانت عوضًا عن الأوبرا التي احترقت، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم الآن بإنشاء أوبرا في العاصمة الإدارية الجديدة من الطراز الكلاسيكي تعتمد على كلاسيكية المعمار.

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