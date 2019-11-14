اهم الاخبار .. خفض الفائدة في البنوك .. القصة الكاملة لتسمم تلاميذ بني سويف.. اتهامات جديدة لـ ترامب

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس 14 /11 /2019 ، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1%
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 12.75٪ " اقرأ المزيد ".
صحيفة ميل آند جارديان: إثيوبيا على طريق الدمار
قالت صحيفة "ميل آند جارديان" الجنوب إفريقية، اليوم الخميس، إن الإثيوبيين فقدوا الحماسة للوعود التي أطلقها رئيس الوزراء، آبي أحمد، عند وصوله إلى السلطة " اقرأ المزيد ".
أول رد من الصحة في تسمم 60 تلميذا بمدرسة بـ بني سويف
ردت مديرية الصحة ببني سويف علي حادث تسمم 60 تلميذا بعد تناولهم وجبة مدرسية بقرية الجفادون بالفشن الابتدائية " اقرأ المزيد ".
منتخب مصر يفتتح تصفيات كان 2021 بالتعادل مع كينيا.. فيديو
حسمت نتيجة التعادل الايجابي بهدف لمثله مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره منتخب كينيا بالمباراة التي اقيمت اليوم الخميس باستاد الجيش ببرج العرب في اطار اولى جولات دور مجموعات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية" اقرأ المزيد".
من دا بكرة بـ 60 جنيه | زلزال يضرب عرش الجزارين بالمحافظات
شهدت محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية إطلاق مبادرات شعبية للحد من ارتفاع أسعار اللحوم، خاصة في القرى ، بعد الانخفاض الملحوظ لأسعار المواشي في الفترة الأخيرة، ما ساهم بشكل كبير فى إحداث هزة كبيرة وما وصفها البعض بـ "زلزال" في أسعار اللحوم ، حيث تراوحت أسعارها ما بين 60 إلى 90 جنيها " اقرأ المزيد ".
جرائمه أشد من نيكسون.. اتهامات لـ ترامب بتقديم رشوة لقادة أوكرانيا
اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس دونالد ترامب بالرشوة في تعاملاته مع قادة أوكرانيا، وذلك فيما يتعلق بقضية مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن " اقرأ المزيد ".
العلامة الكاملة.. منتخب مصر الأوليمبي يهزم الكاميرون بثنائية مصطفى محمد
تغلب منتخب مصر الأوليمبي على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1 في المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ليتصدر المجموعة الأولى بـ 9 نقاط محققا العلامة الكاملة" اقرأ المزيد ".
نفدنا من الموت | ناجون من كارثة عزبة المواسير يروون لحظات الانفجار
روى مصابو حادث انفجار خط أنابيب شركة طنطا للبترول والذى شهدته قرية المواسير بمركز إيتاى البارود تفاصيل لحظات رعب عاشوها وقت الانفجار ولهيب النيران يحاصرهم ولم يدروا بأنفسهم الا وهم فى حجرة الإفاقة بالمستشفى المركزى بايتاى البارود " اقرأ المزيد ".
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1%
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 12.75٪ " اقرأ المزيد ".
صحيفة ميل آند جارديان: إثيوبيا على طريق الدمار
قالت صحيفة "ميل آند جارديان" الجنوب إفريقية، اليوم الخميس، إن الإثيوبيين فقدوا الحماسة للوعود التي أطلقها رئيس الوزراء، آبي أحمد، عند وصوله إلى السلطة " اقرأ المزيد ".
أول رد من الصحة في تسمم 60 تلميذا بمدرسة بـ بني سويف
ردت مديرية الصحة ببني سويف علي حادث تسمم 60 تلميذا بعد تناولهم وجبة مدرسية بقرية الجفادون بالفشن الابتدائية " اقرأ المزيد ".
منتخب مصر يفتتح تصفيات كان 2021 بالتعادل مع كينيا.. فيديو
حسمت نتيجة التعادل الايجابي بهدف لمثله مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره منتخب كينيا بالمباراة التي اقيمت اليوم الخميس باستاد الجيش ببرج العرب في اطار اولى جولات دور مجموعات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية" اقرأ المزيد".
من دا بكرة بـ 60 جنيه | زلزال يضرب عرش الجزارين بالمحافظات
شهدت محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية إطلاق مبادرات شعبية للحد من ارتفاع أسعار اللحوم، خاصة في القرى ، بعد الانخفاض الملحوظ لأسعار المواشي في الفترة الأخيرة، ما ساهم بشكل كبير فى إحداث هزة كبيرة وما وصفها البعض بـ "زلزال" في أسعار اللحوم ، حيث تراوحت أسعارها ما بين 60 إلى 90 جنيها " اقرأ المزيد ".
جرائمه أشد من نيكسون.. اتهامات لـ ترامب بتقديم رشوة لقادة أوكرانيا
اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس دونالد ترامب بالرشوة في تعاملاته مع قادة أوكرانيا، وذلك فيما يتعلق بقضية مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن " اقرأ المزيد ".
العلامة الكاملة.. منتخب مصر الأوليمبي يهزم الكاميرون بثنائية مصطفى محمد
تغلب منتخب مصر الأوليمبي على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1 في المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ليتصدر المجموعة الأولى بـ 9 نقاط محققا العلامة الكاملة" اقرأ المزيد ".
نفدنا من الموت | ناجون من كارثة عزبة المواسير يروون لحظات الانفجار
روى مصابو حادث انفجار خط أنابيب شركة طنطا للبترول والذى شهدته قرية المواسير بمركز إيتاى البارود تفاصيل لحظات رعب عاشوها وقت الانفجار ولهيب النيران يحاصرهم ولم يدروا بأنفسهم الا وهم فى حجرة الإفاقة بالمستشفى المركزى بايتاى البارود " اقرأ المزيد ".