أحمد رمضان: جاهزون لأي فريق في نصف النهائي | وهذا سر لقب بيكهام

أعرب أحمد رمضان بيكهام لاعب المنتخب الأوليمبي، عن سعادته بفوز الفراعنة على الكاميرون بهدفين لهدف.



وقال بيكهام، ان تحقيق العلامة الكاملة أمر هام للمنتخب ويمنح اللاعبين المزيد من الثقة لمواصلة المشوار، مؤكدًا ان المنتخب جاهز لأي منافس في نصف النهائي.



وتابع أنه يؤدي في مركزي الديفيندر والمساك حسب رغبة الجهاز الفني، لكنه في الأساس لاعب وسط.



وكشف أن لقب بيكهام سببه أنه كان يلعب وسط ملعب وظهير أيمن ويجيد تسديد الضربات الثابتة ولذلك اطلق عليه هذا اللقب.